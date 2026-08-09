Salman Khan ने 60 की उम्र में दिखाया भौकाल, हैट पहने नजर आए भाईजान, रॉकस्टार लुक ने उड़ाए फैंस के होश!

Salman Khan का नया रॉकस्टार लुक इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. भाईजान हाल ही में Alliance पार्टी में ब्लैक आउटफिट, बज कट और फेडोरा हैट में नजर आए थे. फैंस को उनका ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है.

सलमान खान का लुक वायरल

Salman Khan Rockstar Look Viral: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) अक्सर अपने लुक, स्वैग और जबरदस्त एंट्री को लेकर चर्चा में आ आते हैं. वहीं ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला. हाल ही में भाईजान अपने छोटे भाई सोहेल खान की 'अलायंस' (Alliance) पार्टी में पहुंचे. जहां उनका ऐसा लुक देखने को मिला, जो अब इंटरनेट पर आग लगा रहा है. हर तरफ बस सलमान खान (Salman Khan Look) के इसी अवतार की बात हो रही है. सलमान का नया बज कट हेयरस्टाइल पहले ही फैंस का ध्यान खींच रहा है. वहीं, अब उनके इस लेटेस्ट लुक ने उनके स्टाइल में एक डार्क और थोड़ा रिबेलियस टच भी जोड़ दिया है.

Salman Khan का रॉकस्टार लुक छाया

दरअसल, सोहेल खान (Sohail Khan) के बांद्रा वाले अपार्टमेंट में 'अलायंस' शो को लेकर पार्टी रखी गई थी, जिसमें सलमान खान ब्लैक क्रू-नेक टी-शर्ट पहनकर पहुंचे थे. इसके ऊपर उन्होंने ब्लैक ब्लेजर कैरी किया था. पूरा ब्लैक लुक काफी क्लासी लग रहा था और इससे उनके बाकी स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी खुलकर नजर आ रहे थे. सलमान ने इसके साथ डार्क रेड और ब्लैक पैंट पहनी थी. पैंट पर पैचवर्क जैसा डिजाइन और रफ फिनिश था, जिसने उनके पूरे लुक को बाइकर्स वाला टफ और कूल टच दिया.

ब्लैक फेडोरा ने बढ़ाया स्टाइल

सलमान खान ने अपने लुक को ब्लैक फेडोरा स्टाइल हैट के साथ पूरा किया. हैट ने उनके लुक में रॉकस्टार के साथ-साथ थोड़ा काउबॉय वाला फील भी जोड़ दिया. उनके नए बज कट के साथ यह हैट काफी अच्छी लग रही थी. सलमान ने पैरों में चंकी ब्लैक प्लेटफॉर्म स्टाइल शूज पहने थे. कुल मिलाकर, सलमान खान का यह लुक सिंपल होने के बावजूद काफी दमदार था. ब्लैक आउटफिट, नया बज कट, फेडोरा हैट और रफ-टफ पैंट्स ने उन्हें एकदम रॉकस्टार वाला अंदाज दे दिया.

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कब हुआ था 'अलायंस' का ग्रैंड फिनाले?

आपको बता दें कि, एक्टर और डायरेक्टर कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किए जाने वाले अमेजन प्राइम वीडियो के स्ट्रैटेजी बेस्ड रियलिटी शो 'अलायंस' का ग्रैंड फिनाले 6 अगस्त 2026, को हुआ था, जिसमें मिनी माथुर विनर बनीं थीं. इस शो में सलमान खान के भाई सोहेल खान ने भी बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था. इसी वजह से शो के फिनाले के बाद एक्टर ने पार्टी होस्ट की थी, जिसमें सलमान खान के लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…