आंखों में थकान, चेहरे पर उदासी... बुढ़ापे की चपेट में आए 'दबंग' Salman Khan? वीडियो देखकर फैंस के बीच मचा हड़कंप

Salman Khan falis to backward ageing: सोशल मीडिया पर सलमान खान की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में सलमान खान का हाल देखकर उनके फैंस परेशान होने लगे हैं. लोगों का कहना है कि अब सलमान खान का बुढ़ापा साफ झलकने लगा है.

बुढ़ापे की चपेट में आए 'दबंग' Salman Khan?

Salman Khan fails to backward ageing: सलमान खान (Salman Khan) बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिन्होंने सालों से फिल्मों की दुनिया पर राज किया है. हालांकि समय के साथ अब सलमान खान का चार्म कम होता चला जा रहा है. सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं. अब तो सलमान खान के चेहरे पर उनका बुढ़ापा भी छलकने लगा है. सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान खान अपने फैंस से घिरे नजर आ रहे हैं. हालांकि सलमान खान का हाल देखकर अब उनके फैंस को चिंता हो रही है. दरअसल, सलमान खान स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे थे. यहां पर सलमान खान ने बहुत से बुजुर्गों को उनके नए घरों की चाबियां दीं. इस दौरान सलमान खान इन सब लोगों से बात करते नजर आए.

सलमान खान ने किया किसका उद्घाटन?

यहां पर सलमान खान ने SRA के नए डेटा कलेक्शन एंड सेग्रिगेशन सपोर्ट सेंटर का भी उद्घाटन किया है. इस इनिशिएटिव के जरिए लोगों को डिजिटल प्रशासन और ई-गवर्नेंस सर्विस मिलने वाली है. हालांकि इस दौरान लोगों की नजर सलमान खान पर जा बैठी. सलमान खान यहां पर बड़े ही सादे लिबास में नजर आए. सलमान खान ने अपने लुक को चमकाने के लिए सिर पर कैप लगाई थी. हालांकि फिर भी सलमान खान अपनी बढ़ती उम्र को नहीं छिपा पाए.

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सलमान खान को देखकर फैंस को लगा सदमा

सलमान खान की इस वीडियो ने उनके फैंस को काफी परेशान कर दिया है. वीडियो में सलमान खान के चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही हैं. सलमान खान को देखकर लग रहा है जैसे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है. इस दौरान सलमान खान मुंह पर हाथ रखकर खांसते भी नजर आए. सलमान खान की आंखों में फैंस को थकान नजर आए. अब फैंस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सलमान खान का ऐसा हाल क्यों हो गया है. देखकर लग रहा है कि जैसे सलमान खान का वजन भी गिर गया है.

इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान

आपो बता दें कि जल्द ही सलमान खान की फिल्म मातृभूमि रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में सलमान खान एक आर्मी अफसर के तौर पर नजर आने वाले हैं. आपको बता दें कि फिल्म 'मातृभूमि' कर्नल संतोष बाबू की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में खुद सलमान खान उनका किरदार निभा रहे हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…