गाड़ी से उतरते ही दिखा Salman Khan का 'स्वैग', भीड़ ने लुटाया प्यार, तो 'भाईजान' ने यूं जताया आभार

Salman Khan Video: करोड़ों दिलों की धड़कन सलमान खान जब भी कहीं कदम रखते हैं, तो वहां का माहौल अपने आप 'ब्लॉकबस्टर' हो जाता है. हाल ही में 'भाईजान' को एक इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया, जहां उनका स्वैग और फैंस के लिए उनका प्यार साफ नजर आया.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 31, 2025 11:01 AM IST

Salman Khan Video: बॉलीवुड के 'सुल्तान' और करोड़ों दिलों की धड़कन सलमान खान जब भी कहीं कदम रखते हैं, तो वहां का माहौल अपने आप 'ब्लॉकबस्टर' हो जाता है. हाल ही में 'भाईजान' को एक इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया, जहां उनका सिग्नेचर स्वैग और फैंस के प्रति उनका प्यार एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सलमान खान का अंदाज देखकर फैंस उन पर फिदा हो गए.

ब्लैक आउटफिट में सलमान का 'किलर' लुक

सलमान खान हमेशा से अपनी सादगी और क्लासिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. इस बार जब वह अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरे, तो उनके लुक ने सबका ध्यान खींच लिया. सलमान खान ने ब्लैक जैकेट, ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक डेनिम जींस पहनी थी. सिर से पैर तक काले लिबास में 'भाईजान' का लुक बेहद दमदार लग रहा है. जैसे ही सलमान गाड़ी से बाहर आए, उनके चेहरे पर वही चिर परिचित कॉन्फिडेंस और स्वैग नजर आया, जो उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाता है.

पैपराजी और 'भाईजान' की जुगलबंदी

गाड़ी से उतरने के बाद सलमान खान ने पैपराजी को बिल्कुल भी निराश नहीं किया. सिक्योरिटी के कड़े घेरे के बीच भी उन्होंने रुककर कैमरे के सामने कई पोज दिए. आमतौर पर गंभीर दिखने वाले सलमान इस दौरान काफी अच्छे मूड में नजर आए. उन्होंने पैपराजी की रिक्वेस्ट पर रुककर पोज दिए और उनकी ओर थम्स अप का इशारा भी किया.

भीड़ का उमड़ा सैलाब, जब गूंज उठा 'भाईजान-भाईजान'

सलमान खान की एक झलक पाने के लिए वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई. जैसे ही लोगों ने अपने चहेते सितारे को देखा, पूरा इलाका भाईजान-भाईजान केशोर से गूंज उठा. वहां मौजूद फैंस 'भाईजान' पर अपना प्यार लुटाने लगे. कोई उनकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, तो कोई बस उन्हें करीब से देख लेना चाहता था. फैंस की दीवानगी ऐसी थी, कि सिक्योरिटी गार्ड्स को मैनेज करने में मशक्कत करनी पड़ी.

फैंस के इस प्यार को सलमान खान ने हाथ हिलाकर और सिर झुकाकर स्वीकार किया. उन्होंने इशारों ही इशारों में अपने फैंस को उनके समर्थन और प्यार के लिए शुक्रिया कहा. सलमान खान की इस एंट्री का वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. फैंस कमेंट्स में उन्हें 'असली किंग' और 'बॉलीवुड की शान' बता रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया बावजूद उसके उनकी फिटनेस और एनर्जी यंग एक्टर्स को मात देती है.

