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अस्पताल से एक महीने बाद घर लौटे सलीम खान, जानें अब कैसी है सलमान खान के पिता की हेल्थ

Salim Khan Discharged From Hospital: सलमान खान के पिता सलीम खान को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. वह एक महीने बाद घर पहुंच गए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 17, 2026 12:41 PM IST

अस्पताल से एक महीने बाद घर लौटे सलीम खान, जानें अब कैसी है सलमान खान के पिता की हेल्थ
सलीम खान को फरवरी में अस्पताल में एडमिट कराया गया था.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) के पिता और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान (Salim Khan) बीते 1 महीने से मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट थे. उनको बढ़ती उम्र से संबंधी बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब खबर आ रही है कि 90 साल के सलीम खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. सलमान खान के पिता एक महीने बाद 17 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिली है और घर लौट आए हैं. इस खबर के आने के बाद उनके तमाम चाहने वाले फैंस ने राहत की सांस ली थी. बताते चलें कि सलमान खान की फैमिली सलीम खान को लेकर काफी चिंतित थी. सलमान खान के अलावा उनके परिवार के सदस्य लगातार अस्पताल में दिखाई पड़ते थे.

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सलीम खान को 17 फरवरी को अस्पताल में कराया गया था भर्ती

मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान जब से अस्पताल में भर्ती हुए हैं तब से उनके शुभचिंतक उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ कर रहे थे. अब फैंस के लिए अच्छी खबर आई है. 'फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान के पिता सलीम खान 17 मार्च यानी मंगलवार को लीलावती अस्पताल डिस्चार्ज कर दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक खान फैमिली से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे सलीम खान अपने घर लौट आए हैं. बताया जा रहा है कि अस्पताल में एक महीने इलाज कराने के बाद सलीम खान की तबीयत में सुधार है और इसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया है. बताते चलें कि 90 साल के सलीम खान को माइनर ब्रेन हेमरेज के कारण 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सलीम खान को लेकर डॉक्टर्स हेल्थ अपडेट शेयर करते रहते थे.

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सलीम खान के फैंस कर रहे थे ठीक होने की दुआ

सलीम खान के अस्पताल में एडमिट होने के बाद उनकी फैमिली के मेंबर्स के अलावा इंडस्ट्री के कई स्टार्स उनका हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. सलमान खान के पिता की हेल्थ को लेकर अपडेट सामने आते रहते थे. वहीं, खान फैमिली के शुभचिंतक लगातार सलीम खान के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे. सलीम खान के करियर की बात करें तो उन्होंने 'शोले', 'जंजीर', 'दीवार', 'डॉन', 'सीता और गीता', 'त्रिशूल' जैसी सुपरहिट फिल्मों को दिग्गज लेखक जावेद अख्तर के साथ मिलकर लिखा है. उनकी लिखी गई फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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