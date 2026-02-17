Salim Khan Hospitalised: Salman Khan के पिता सलीम की अचानक हुई तबियत खराब, अस्पताल दौड़ा पूरा परिवार...

Salman Khan Father Salim Khan hospitalized: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को लेकर बड़ी लेकर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें सलमान खान के पिता सलीम खान अस्पताल में भर्ती हो गए हैं. खबर ने फैंस को परेशान हो गए हैं.

Salman Khan Father Salim Khan hospitalized: बीते कुछ समय से बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) के सितारे गर्दिश में चल रह हैं. एक तरफ तो सलमान खान की फिल्में काम नहीं कर रही हैं. दूसरी तरफ सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं. बिश्नोई गैंग के लोग सलमान खान के हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं. इसी बीच सलमान खान को लेकर एक और बुरी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें सलमान खान के पिता सलीम खान (Salim Khan) को तबियत खराब होने के बाद अचानक ही लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सलीम खान के बीमार होते ही कान परिवार में अफरातफरी मच गई है. कुछ समय पहले ही सलमान खान को भी लीलावती अस्पताल के बाहर देखा गया है. सलमान का परेशान चेहरा देखकर उनके फैंस भी परेशान हो गए हैं. इस दौरान सलमान खान भारी सिक्योरिटी से घिरे नजर आए. फैंस सलमान खान के पिता की सलामती की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर सलमान खान का ये वीडियो वायरल हो गया है.

सलीम खान के लिए दुआ कर रहे हैं सलमान खान के फैंस

इस वीडियो ने सलमान खान के फैंस के दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया है. अब ये तो हर कोई जानता है कि सलमान खान अपने पिता सलीम खान को कितना प्यार करते हैं. सलमान खान अपने पिता से बात किए बिना आज भी एक काम नहीं करते. सलमान खान के पिता उनके लिए बेस्ट फ्रेंड से कम नहीं हैं. ऐसे में पिता के बीमार होते ही सलमान खान के चेहरे का रंग उड़ा नजर आया. आपको बता दें कि सलीम खान अब 90 साल के हो चुके हैं.

हाल ही में मिली थी आयुष शर्मा को धमकी

कुछ समय पहले ही सलीम खान ने परिवार के साथ जन्मदिन मनाया था. इतनी उम्र होने के बाद बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है. हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि सलमान खान के पिता को आखिर हुआ क्या है. नवंबर 2025 को ही सलीम खान ने अपनी पत्नी नगमा के साथ शादी की सालगिरह मनाई थी. सलीम खान बॉलीवुड के उन गिनेचुने लोगों में से एक हैं जो आज भी अपने परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं. यही वजह है कि अक्सर सलीम खान के घर में जश्न का माहौल रहता है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सलीम खान के दामाद आयुष शर्मा को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से धमकी मिली थी.

