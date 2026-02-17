ENG हिन्दी
Salim Khan Hospitalised: 4 दिन पहले समुंदर किनारे अपनी फौज के साथ दिखे थे सलीम खान, वायरल हुआ ये Video

Salim Khan Hospitalised: इंडस्ट्री के जाने माने स्क्रीन राइटर और एक्टर सलीम खान को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर के बीच उनका 4 दिन पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

February 17, 2026

सलीम खान का 4 दिन पहले का वीडियो वायरल

Salim Khan Viral Video: इंडस्ट्री के जाने माने स्क्रीनराइटर, प्रोड्यूसर और अभिनेता सलीम खान (Salim Khan) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जावेद अख्तर के साथ आइकॉनिक कोलेबोरेशन के लिए मशहूर सलीम खान (Salim Khan Health) की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पिता के एडमिट होने की खबर सुनते ही एक्टर सलमान खान (Salman Khan) अस्पताल पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया है. वहीं इस बीच सलीम खान का एक वीडियो सामने (Salim Khan Viral Video) आया है, जो उनके अस्पताल में भर्ती होने से 4 दिन पहले का है.

4 दिन पहले कुछ इस हालत में दिखे थे सलीम खान

सलीम खान की खराब तबीयत और अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जो 4 दिन पहले का ही है. इस वीडियो में सलमान खान के पिता सलीम खान अपनी फुल सिक्योरिटी के साथ समंदर किनारे घूमते नजर आ रहे हैं. वायरल हो रही इस क्लिप में एक्टर को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि, उनकी तबीयत खराब है. वो आराम से बिना किसी सहारे समुंदर की लहरों का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं.

हालांकि, इस वीडियो के चार दिन बाद ही एक्टर के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आ रही हैं. वहीं सलीम खान से मिलने के लिए एक के बाद एक उनके बेटे सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान मिलने के लिए पहुंच रहे हैं. जिनके वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

कितने साल के हैं Salim Khan?

आपको बता दें कि, 24 नवंबर 1935 को जन्में सलीम खान की उम्र 91 साल है. वो इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं कि, उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. सलीम खान ने 'शोले', 'दीवार' और 'जंजीर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जिन्होंने इंडस्ट्री में उनकी एंगी यंग मैन वाली इमेज बनाई है. हालांकि, अभी तक एक्टर की हेल्थ या उनकी तबीयत को लेकर उनके परिवार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है.

