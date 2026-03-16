सलमान खान की Battle of Galwan अब इस टाइटल से की जाएगी रिलीज, एक्टर ने शेयर किया नया पोस्टर...

Salman Khan Film Title Changed: सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टाइटल चेंज कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म अब किस नाम से रिलीज की जाएगी.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की साल 2026 की मच-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ एक्टर ने बताया है कि फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' नए टाइटल के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस तरह से सलमान खान की फिल्म का अब टाइटल 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' (Maatrubhumi: May War Rest In Peace) होगा. फिल्म का नया पोस्टर फैंस को काफी पसंद आ रहा है. सलमान खान ने अभी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज डेट नहीं बताई है.

सलमान खान के फैंस हुए एक्साइटेड

सलमान खान ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि सलमान खान काफी खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं. वहीं, पोस्टर पर 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' लिखा है. इससे पता चलता है कि सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' अब इस टाइटल के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है. इसके बाद से अटकलें लग रही है कि सलमान खान की ये फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज नहीं होगी. बताते चलें कि सलमान खान की इस फिल्म का एक गाना 'मातृभूमि' जनवरी में रिलीज हुआ था. अब फिल्म का टाइटल भी यही कर दिया गया है. सलमान खान के फैंस फिल्म के नए टाइटल वाले पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'बॉलीवुड का राजा सलमान खान.' एक फैन ने लिखा है, 'ब्लॉकबस्टर मेगास्टार सलमान खान.' वहीं, अधिकतर फैंस ने कमेंट सेक्शन में फिल्म की रिलीज डेट पूछी है.

सलमान खान की फिल्म की कहानी

फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में सलमान खान का किरदार रियल कैरेक्टर से प्रेरित है. वह महावीर चक्र विजेता कर्नल बी संतोष बाबू के रोल में दिखाई देंगे. सलमान खान की ये फिल्म साल 2020 में गलवान में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प पर बेस्ड है. अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं. सलमान खान की इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्सुक हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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