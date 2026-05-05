'इंटीमेट सीन करने से किया मना तो नहीं मिला काम', सलमान खान की एक्ट्रेस ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Salman Khan Film Actress Revelation: सलमान खान की फिल्म में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने फिल्मों में किसिंग और रोमांटिक सीन करने से मना किया था. इसके बाद उनसे रोल वापस ले लिए गए थे.

सलमान खान के साथ फिल्म में ये एक्ट्रेस नजर आ चुकी है.

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस नौहीद सेरुसी (Nauheed Cyrusi) ने काफी नाम कमाया है. हालांकि, वह काफी समय के बाद साल 2026 में फिल्म 'जब खुली किताब' में नजर आई हैं. नौहीद सेरुसी के ज्यादा समय से पर्दे पर दूर होने फैंस उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं. फैंस ने अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस से सोशल मीडिया पर सवाल किया कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं. इस पर रिप्लाई करते हुए नौहीद सेरुसी ने बताया कि उन्होंने इंटीमेट सीन करने से इनकार कर दिया तो उनको रोल्स से हटा दिया. इस तरह से उन्होंने पर्दे से दूर रहने का कारण बता दिया. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर क्या बताया है.

नौहीद सेरुसी वीडियो शेयर कर कही ये बात

एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाकर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बन चुकी नौहीद सेरुसी अक्सर अपने वीडियो शेयर करती रहती हैं. अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फैंस ने पूछा है कि उनकी अपकमिंग मूवीज या शोज है? इस पर उन्होंने कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री में होना इस समय बहुत अच्छा हैं लेकिन कॉन्ट्रेक्ट में एक शर्त ये भी होती है कि आपको इंटीमेट सीन करने में कंफर्टेबल होना होगा. मुझे लगता है कि अब तो फालतू किसिंग सीन जोड़ते ही जा रहे हैं. मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम स्क्रीन पर किस करते हुए अच्छे लगते हैं. मुझे नहीं पता कि क्या बात है. या तो उन्हें ठीक से फिल्माना नहीं आता मुझे नहीं पता.' नौहीद सेरुसी ने आगे कहा कि कई बार प्रोड्यूसर पेमेंट का 25 फीसदी रुपया काट लेते हैं या फिर पूरा पैसा नहीं देते हैं. नेटवर्किंग सर्कल से दूर रहने का भी उनके करियर पर असर पड़ा. इसके साथ ही नौहीद सेरुसी ने स्वीकार किया इस कारण से उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से हाथ धोना पड़ा.

View this post on Instagram A post shared by Nauheed Cyrusi (@nauheedc)

नौहीद सेरुसी का ऐसा रहा एक्टिंग करियर

नौहीद सेरुसी के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2003 में अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके उन्होंने बॉलीवुड के साथ साउथ की फिल्मों में काम किया. नौहीद सेरुसी ने 'अनवर', 'भूतनाथ', 'कुर्बान', 'जय हो' जैसी फिल्मों में काम किया है. उन्होंने म्यूजिक एलबम में काम किया है. उनको फिल्म 'अनवर' और म्यूजिक एल्बम 'पिया बसंती' से काफी फेम मिला है. साल 2015 के बाद साल 2026 में नजर आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.