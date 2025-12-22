Salman Khan ने जन्मदिन से चंद दिन पहले जाहिर की इच्छा, फोटोज शेयर कर लिखा- 'काश मैं 60 साल...&#...

Salman Khan Latest Photos: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने जन्मदिन से कुछ दिन पहले अपनी तस्वीरें शेयर कर ध्यान खींचा है. इसके साथ ही उन्होंने दिलचस्प कैप्शन लिखा है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपने 60वें जन्मदिन को लेकर चर्चा में हैं. उनके इस जन्मदिन के होते ही तीनों खान यानी आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान 60 के एज क्लब वाले हो जाएंगे. दरअसल, आमिर खान मार्च में तो शाहरुख खान नवंबर में 60 साल के हो चुके हैं. इसी बीच सलमान खान ने अपने जन्मदिन से पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कर ध्यान खींचा है. इसके साथ ही उन्होंने एक इच्छा भी जाहिर की है. आइए जानते हैं कि सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन से पहले क्या इच्छा जाहिर की है. वहीं, उनकी पोस्ट पर एक्टर के तमाम चाहने वाला फैंस रिएक्शन दे रहे हैं.

सलमान खान ने शेयर की तगड़ी फोटोज

सलमान खान ने 22 दिसंबर यानी सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीन तगड़ी फोटोज शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वह जिम के अंदर नजर आ रहे हैं और अलग-अलग अंदाज में पोज दे रहे हैं. सलमान खान ने अपनी इन फोटोज के साथ कैप्शन लिखा है, 'काश, मैं 60 साल की उम्र में भी ऐसे ही दिखूं! आज से 6 दिन बाद.' सलमान खान का ये धांसू अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है और भर-भरकर अपने पसंदीदा एक्टर पर प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'टाइगर इज कमबैक.' एक फैन ने लिखा है, 'भाईजान फिटमैन.' एक फैन ने लिखा है, 'अल्लाह सलामत रखे आपको.' एक फैन ने लिखा है, 'भाई 60 में 30 के लग रहे हैं.'

TRENDING NOW

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

सलमान खान के बर्थडे पर आएगा 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज होने वाला है. अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह दिखाई देंगी. गौरतलब है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है. इस फिल्म में साल 2020 में गलवान घाटी में हुई चीन और भारत के सैनिकों की झड़प की कहानी दिखाई जाएगी. बताते चलें कि सलमान खान पिछली बार मार्च में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more