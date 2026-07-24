सलमान खान की मुफ्त की सलाह पर बवाल, ट्रोल्स ने सरेआम कर दी बोलती बंद, कहा- 'अपने काम से काम रखो’

नीट पेपर लीक विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद एक्टर सलमान खान ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की. जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया.

सलमान खान की मुफ्त की सलाह पर बवाल

देशभर में नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों और युवाओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला. इस मुद्दे को लेकर प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे. उनकी मुख्य मांगें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाने की थीं. करीब 21 दिनों तक चले इस अनशन के बाद, बिगड़ते स्वास्थ्य और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया.

सलमान खान ने किया पोस्ट

इस बीच, मामला तूल पकड़ते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से देश के युवाओं को आश्वासन दिया. पीएम ने स्पष्ट किया कि युवाओं का भविष्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा. प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के तुरंत बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. सलमान ने देश के विद्यार्थियों और अभिभावकों को सांत्वना देते हुए लिखा कि शिक्षा और सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है. पीएम के वादे पर भरोसा जताते हुए सलमान ने छात्रों से अपने-अपने घर लौटने का आग्रह किया.

एक्टर ने सोनम वांगचुक से की अपील

इसके साथ ही, सलमान ने बेहद भावुक अंदाज में सोनम वांगचुक से भी अपना अनशन समाप्त करने की अपील की. उन्होंने लिखा, "सोनम भाई, अब इसे यहीं रोक दीजिए. अगर भविष्य में दोबारा जरूरत पड़ी तो हम फिर से आवाज उठाएंगे. कृपया अब कुछ खा लीजिए, अगर कहें तो मैं अपने घर से आपके लिए खाना भिजवा देता हूं." सलमान खान का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे करोड़ों लोगों ने देखा.

सोशल मीडिया पर हो रहें ट्रोल

इस पोस्ट पर जनता की प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बंट गईं. जहां एक तरफ कुछ फैंस ने सलमान की इस पहल की सराहना की, वहीं दूसरी तरफ नेटिजन्स ने उन्हें आड़े हाथों लिया और ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि सलमान का यह ट्वीट उनकी हालिया फिल्मों से भी खराब है. एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि पोस्ट करने से पहले कम से कम सलाह ले लेते, आज 'दबंग' और 'टाइगर' होने का सारा भ्रम टूट गया. कई लोगों ने इस बात पर गुस्सा जताया कि जो सेलेब्रिटी सालों से गंभीर सामाजिक मुद्दों पर चुप थे, वे आज छात्रों को घर लौटने का ज्ञान दे रहे है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.