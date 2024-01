बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान ने दिसंबर में अपनी गर्लफ्रेंड शूरा खान के साथ शादी की है। अरबाज खान और शूरा खान शादी के बाद अक्सर साथ में नजर आते हैं। इस कपल के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अरबाज खान और शूरा खान की शादी को एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब सलमान खान ने इस पर रिएक्शन दिया है। दरअसल, बीते रविवार को 'बिग बॉस 17' के ग्रैंड फिनाले के मौके पर शो के होस्ट सलमान खान से कॉमेडियन भारती सिंह ने अरबाज खान की शादी को लेकर बात की। इस पर सलमान खान ने रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं कि अरबाज खान की शादी को लेकर सलमान खान ने क्या कहा है। Also Read - Bigg Boss 17: मुनव्वर फारूकी का डोंगरी में स्वागत करने उमड़ा फैंस का सैलाब, नजारा देख कॉमेडियन ने किया सैल्यूट

'बिग बॉस 17' के ग्रैंड फिनाले पर अरबाज खान और सोहेल खान के अलावा तमाम सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। इस मौके पर भारती सिंह भी नजर आईं। इस दौरान भारती सिंह ने सलमान खान से पूछा, 'सलमान सर आप बड़े भाई हैं जब अरबाज खान ने आपसे कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। आपने इनसे कुछ नहीं कहा।' इस पर सलमान खान कहते हैं, 'ये सुनते नहीं हैं मेरी, अगर सुनते होते।' इसके बाद सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और भारती सिंह ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। भारती सिंह ने सलमान खान से आगे पूछा, 'चलो सर भाई ने तो कर लिया, आपका क्या। आप मुझे बताओ सर।' सलमान खान कहते हैं, 'अब तुम चली गईं उसके बाद मैं लाइफ में शादी नहीं करूंगा।' भारती सिंह कहती हैं, 'सर मैं वापस आ सकती हूं।' इसका वीडियो लाइव खबरी के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। Also Read - ऋतिक रोशन समेत इन स्टार्स के खाते में हैं सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में, सलमान खान है नोट छापने की मशीन

— LiveKhabri❄ (@theLiveKhabri) January 28, 2024