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Kala Hiran फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद भड़के Salman Khan, मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस; निर्माताओं के सामने रखी ये मांग

Salman Khan News: डायरेक्टर भरत एस. श्रीनाथ ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'काला हिरण' का ऐलान किया था, लेकिन ये मूवी पर्दे पर आने से पहले ही विवादों में आ गई है. खबर है कि, सलमान खान ने फिल्म पर लीगल एक्शन लिया है और मेकर्स को नोटिस भेजा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 2, 2026 12:15 PM IST
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'काला हिरण' मेकर्स को सलमान खान का लीगल नोटिस

Salman Khan Sends Legal Notice To Makers Of Kala Hiran: बॉलीवुड डायरेक्टर अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मातृभूमि' (Maatrubhumi) से एक बार फिर पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में 'उदयपुर फाइल्स' के डायरेक्टर भरत एस. श्रीनाथ ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' (Kala Hiran) की अनाउंसमेंट की थी. जिसपर अब एक्टर ने लीगल एक्शन लेते हुए मेकर्स को नोटिस जारी किया है. निर्माताओं ने दावा किया है कि, फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद सलमान खान उन्हें धमका रहे हैं.

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'काला हिरण' मेकर्स को सलमान खान ने भेजा लीगल नोटिस

प्रोड्यूसर अमित जानी और डायरेक्टर भरत एस. श्रीनाथ ने हाल ही में सलमान खान (Salman Khan News) के 1998 के ब्लैकबक पोचिंग (काला हिरण शिकार) केस पर आधारित फिल्म 'काला हिरण: द बैट फॉर लेगेसी' का ऐलान किया था और इसका एक पोस्टर भी जारी किया था, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वहीं मेकर्स फिल्म का टीजर 21 जून 2026 को रिलीज करने की पूरी तैयरी में थे, लेकिन इसी बीच सलमान खान की टीम ने फिल्म मेकर्स को एक कानूनी नोटिस भेज दिया है.

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मेकर्स के सामने सलमान खान ने रखी ये मांग

'काला हिरण' प्रोड्यूसर अमित जानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस नोटिस को शेयर किया है और इसके साथ नोट लिखा, 'सलमान खान ने 'काला हिरण' फिल्म से जुड़े लोगों को नोटिस भेजकर धमकाना शुरू कर दिया है.' बता दें कि, इस नोटिस में सलमान की टीम ने 'काला हिरण' के मेकर्स से फिल्म पर तुरंत रोक लगाने और इसके बारे में किसी भी तरह की पब्लिसिटी न करने को कहा है, जिसका सीधा मतलब है कि, वो फिल्म की रिलीज पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं. नोटिस में यह भी लिखा है कि मेकर्स को सलमान खान से माफी मांगनी होगी.

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क्या है सलमान खान का 'काला हिरण' केस?

गौरतलब है कि, अमित जानी और भरत एस. श्रीनाथ जिस मुद्दे पर 'काला हिरण' फिल्म बना रहे हैं, वो सलमान खान के 1998 के एक बहुचर्चित हिरण शिकार मामले से जुड़ा है. 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके को-स्टार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कांकानी और भावाड़ गांव में काले हिरणों और चिंकारा का शिकार करने का आरोप लगा था. जिसके बाद स्थायानीय विश्नोई समुदाय की शिकायत पर पुलिस केस भी दर्ज हुआ था.

सलमान खान पर कौन-कौन सी धाराएं लगी थीं?

इस केस में सलमान खान पर धारा 9/51 में मामला दर्ज किया गया था. वहीं इसके अलावा एक्टर पर आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था. दरअसल, इस दौरान सलमान खान के पास मौजूद हथियारों के लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बावजूद उनका इस्तेमाल करने का आरोप था. हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने एक्टर को इस मामले में बरी कर दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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