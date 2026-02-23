'काश उनके 11 बच्चे हो', ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या के जन्म पर खुशी से झूम उठे थे सलमान खान? कह दी थी इतनी बड़ी बात

Salman Khan Had Said This About Aishwarya Rai: सलमान खान और ऐश्वर्या राय से जुड़ा एक और किस्सा सामने आया है. सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के बेटी आराध्या के होने पर मजेदार रिएक्शन दिया था.

Salman Khan Had Said This About Aishwarya Rai: बॉलीवुड इंडस्ट्री की गलियारों में ऐश्वर्या राय और सलमान खान के रिश्ते की कई सारी कहानियां हैं. एक समय पर सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे लेकिन आज के समय में सलमान सिंगल हैं और ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ खुश हैं. दोनों की एक बेटी हैं, जिसका नाम आराध्या हैं. सोशल मीडिया पर आज भी ऐश्वर्या और सलमान खान से जुड़ी कोई न कोई पुरानी बात सामने आती रहती है और अब सलमान खान का वो रिएक्शन सामने आया है, जो उन्होंने आराध्या के होने का समय दिया था.

मीडिया पर बना था सलमान खान के सवाल का प्रेशर

गोविंदा (Govinda) की पत्नी सुनीता आहूजा के पॉडकास्ट में हीना कुमावत आईं. इस दौरान उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) के रिएक्शन के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि जब ऐश्वर्या राय की बेटी का जन्म हुआ था. तब उसी दिन या उसके दो-तीन दिन बाद, सलमान खान एक मोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेस्डर होने के नाते इंटरव्यू दे रहे थे. मीडिया पर भी प्रेशर था कि अभिनेता से ऐश्वर्या और अभिषेक के होने वाले बच्चे पर रिएक्शन ले. हिना ने आगे बताया कि उनसे भी कहा गया था कि सलमान खान से ऐश्वर्या राय के बच्चे पर रिएक्शन लिया जाए, लेकिन उन्हें एक्टर से ये सवाल करना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था.

क्या कहा था सलमान खान ने?

उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि ऐश्वर्या पहले से शादीशुदा हैं और सलमान खान के साथ अब उनका कोई रिश्ता नहीं है. एक महिला होने के नाते मुझे लग रहा था कि ये सवाल सही नहीं है और इसी वजह से मैंने पूछने से भी मना कर दिया था, लेकिन हर कोी सवाल कर रहा था और तब मैंने फैसला किया कि मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी. इसके कुछ दिनों बाद ही सोहेल खान के भी बेटा हुआ और तब मैंने ये पूछ लिया कि आप चाचा बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? इस पर सलमान खान ने कहा कि चाचा नहीं, मामा भी बना हूं. और मेरी यही दुआ है कि उनके 11 बच्चे हो.' सलमान खान ने यहां किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका ये बयान ऐश्वर्या राय के साथ जोड़कर ही देखा गया था. बता दें कि ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या और सलमान खान कभी आमने सामने नहीं आए. दोनों अक्सर कई इवेंट या फिर शादियों में स्पॉट हुए हैं लेकिन तब भी दोनों को साथ नहीं देखा गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

