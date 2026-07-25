'सलमान डर गया...' अपने हेटर्स पर शेर की तरह दहाड़े Salman Khan, दिखाया अपने बूढ़ापे का सच

Salman Khan hits back at trolls: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) इस समय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुके हैं. सलमान खान आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ शेयर करते ही रहते हैं. हाल ही में सलमान खान ने एक पोस्ट शेयर करके बवाल मचा दिया है. इस पोस्ट के जरिए सलमान खान ने अपने हेटर्स की बैंड बजा दी है. दरअसल कुछ समय पहले ही सलमान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था. इस वीडियो को देखकर लोग कहने लगे थे कि सलमान खान बूढ़े हो गए थे. जिसके बाद सलमान खान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में बात करनी शुरू कर दी. अब सलमान खान ने अपने हेटर्स को भी सदमा दे डाला है. अपनी लेटेस्ट पोस्ट में सलमान खान अपने बॉडी फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. सलमान खान को देखकर पता चल रहा है कि वो जिम में है.
सलमान खान ने अपने चेहरे को टॉवल से ढ़का है. इन 2 तस्वीरों को शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, सलमान खान डर गया... हम्म... जो डर गया, वो मर गया. सलमान खान ने केवल एक लाइन बोलकर ही सबकी हालत खराब कर दी है. अब लोग सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं. फैंस का तो ये तक कहना है कि सलमान खान ने ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट खत्म करवाया है. बीती रात से सलमान खान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. फैंस सलमान खान की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बॉलीवुड का दबंग कौन है.
कुछ समय पहले ही सलमान खान को एक इवेंट में देखा गया था. इस वीडियो को देखने के बाद लोग कहने लगे थे कि सलमान खान बूढ़े हो चुके हैं. लोग दावा कर रहे थे कि सलमान खान को अब बॉलीवुड छोड़ देना चाहिए. वहीं कुछ लोग तो सलमान खान की मजाक तक बना रहे थे. हालांकि अब अपनी बॉडी दिखाकर सलमान खान ने सबकी बोलती बंद कर दी. वैसे ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान ने ऐसे अपे हेटर्स की बोलती बंद की है. इससे पहले भी सलमान खान अपने हेटर्स को सबक सिखा चुके हैं. वैसे भी अब सलमान खान का गुस्सा अक्सर देखने को मिलेगा. सलमान खान बिग बॉस के 20वें सीजन में जो आने वाले हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.