'सलमान खान को जान से मारने आए थे हमलावर', एक्टर के बॉडीगार्ड ने किया बड़ा खुलासा

Salman Khan house Firing Incident: सलमान खान के घर पर साल 2024 में अप्रैल में फायरिंग हुई थी. इसके बाद सनसनी मच गई थी. इस मामले में एक्टर के बॉडीगार्ड ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है.

सलमान खान के बॉडीगार्ड ने कोर्ट को ये बात बताई है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. उनको कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी हैं. साल 2024 के अप्रैल में सलमान खान के घर पर कई राउंड फायरिंग (Salman Khan House Firing) की गई थी. इस मामले को लेकर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड ने कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा किया है. उसने बताया है कि इस फायरिंग का मकसद सलमान खान की हत्या करना था. बताते चलें कि इस केस की सुनवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जिसमें बॉडीगार्ड पहला गवाह बनकर पहुंचा था.

सलमान खान के घर पर 2024 में हुई थी फायरिंग

एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर साल 2024 में 14 अप्रैल को बाइक सवारों ने फायरिंग की थी. इस घटना को लेकर एक्टर के बॉडीगार्ड ने पिछले महीने कोर्ट में बताया कि वह साल 2014 में 13 अप्रैल को शाम 7 बजे अपनी नियमित नाइट शिफ्ट में पहुंचा. इस मामले का ये बॉडीगार्ड शिकायतकर्ता भी है. उसने कोर्ट को बताया कि उस समय गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की धमकियों के चलते एक्टर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी. उसके मुताबिक, 14 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे टीम को पटाखों के चलने की आवाज सुनाई दी.

सलमान खान के बॉडीगार्ड ने बताईं ये बातें

बॉडीगार्ड ने आगे बताया, 'मैंने सीसीटीवी स्क्रीन पर देखा कि हेलमेट पहने दो लोग बाइक पर थे और बिल्डिंग की तरफ फायरिंग कर रहे थे. हमलावरों ने बिल्डिंग पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की. इसलिए मैं और वहां मौजूद अन्य बॉडीगार्ड तुरंत मेन गेट से बाहर आए.' उसने बताया कि दोनों बाइक सवार दाईं तरफ ओर भागे और वहां से महबूब स्टूडियों की तरफ चले गए. प्रॉक्सिक्यूशन की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉक्सीक्यूटर ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेश पेश की, जिसमें एक बाइक गेट के सामने आती दिख रही थी. उसने वीडियो से डिटेल्स की पहचान की. बॉडीगार्ड ने कन्फर्म किया कि एक्टर फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम में थे. इसके साथ ही कहा, 'ये फायरिंग एक्टर की हत्या की कोशिश थी.' जब डिफेंस के एडवोकेट की तरफ से सवाल किया गया तो बॉडीगॉर्ड ने कन्फर्म किया तो वो सिक्योरिटो केबिने में थे जब उन्हें आवाज सुनाई थी. हालांकि, उसने दूसरे सवाल के जवाब में कहा कि सलमान खान को दी गई धमकियों की उसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी. बताते चलें कि 2 मई यानी शनिवार को एक अन्य गवाह (पुलिस गार्ड) कोर्ट में पेश हुआ और बताया कि वह लॉबी में बैठा था और घटना नहीं देखी. हालांकि, बाद में घटनास्थल के पास गोलियों के खोल देखे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.