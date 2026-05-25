पैपराजी विवाद के बाद Salman Khan का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ गायब! हैक हुआ या भाईजान ने खुद लिया बड़ा फैसला?

Salman Khan ने हाल ही में पैप्स को जमकर लताड़ लगाई थी. वहीं अब इसके बाद एक्टर का इंस्टाग्राम अचानक से दिखना बंद हो गया, जिसके बाद फैंस काफी परेशान हो गए. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि, क्या सलमान का इंस्टा हैक हो गया है क्या उन्होंने खुद इसे बंद करने का फैसला लिया है.

Salman Khan News: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' (Matrubhoomi) के साथ-साथ पैपराजी विवाद और अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर ने पैप्स पर भड़कने के बाद कुछ क्रिप्टिक पोस्ट किए थे, लेकिन अब उनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक से गायब हो गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

दरअसल, जब लोगों ने सलमान खान (Salman Khan Insta Profile) की प्रोफाइल सर्च की, तो उन्हें अकाउंट दिखाई नहीं दिया और एक नोट लिखा आया, 'क्षमा करें यह पेज उपलब्ध नहीं है' इस नोट को देखने के बाद फैंस परेशान हो गए और सोचने लगे कि क्या भाईजान का अकाउंट हैक या डिलीट हो गया है या फिर उन्होंने खुद इसे कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट किया है.

Viral हुए सलमान खान के इंस्टा अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स

सलमान खान का अकाउंट गायब होने के बाद इंटरनेट पर इसके स्क्रीनशॉट्स और लोगों के रिएक्शन तेजी से वायरल होने लगे. फैंस काफी परेशान और कन्फ्यूज नजर आए. कई यूजर्स ने एक्स पर इस बारे में बात की और उम्मीद जताई कि, सलमान खान का अकाउंट हैक न हुआ हो. हालांकि, फैंस के जान में जान तब आई जब गायब होने के करीब 30 मिनट बाद ही उनका अकाउंट वापस आ गया.

इस मामले में पर क्या बोले एक्टर?

हालांकि, अभी तक इस मामले पर न तो सलमान खान और न ही उनकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है. जिसकी वजह से ये साफ नहीं हो पाया है कि, अकाउंट किसी टेक्निकल खराबी की वजह से गायब हुआ था, सलमान ने खुद इसे बंद किया था या फिर किसी ने इसे हैक करने की कोशिश की थी. बता दें कि, इंस्टाग्राम पर सलमान खान के 72 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर इस प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्मों, फिटनेस रूटीन और फैमिली मोमेंट्स की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं.

पैप्स पर जमकर भड़के थे Salman Khan

आपको बता दें कि, इसके पहले सलमान खान हिंदुजा अस्पताल के बाहर स्पॉट हुए थे. हॉस्पिटल के बाहर पैपराजी के बार-बार उनकी फोटोज और वीडियोज क्लिक करने पर एक्टर काफी ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने सरेआम पैप्स की लताड़ लगा दी थी. वहीं इसके बाद उन्होंने कुछ पोस्ट भी शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने क्रिप्टिक नोट लिखा था, जिसे पैप्स की हरकत पर एक्टर का गुस्सा माना गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…