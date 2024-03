Salman Khan praises Laapataa Ladies: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान उन फिल्म स्टार्स में से हैं जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं। आमिर खान की फिल्मों का एक अलग ही क्लास होता है। हाल ही में आमिर खान के प्रोडक्शन बैनर तले बनी उनकी एक्स वाइफ की मूवी 'लापता लेडीज' इन दिनों खूब चर्चा में हैं। समाज की चोट करती किरण राव के निर्देशन में बनी ये मूवी अपनी दिलचस्प कहानी को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। मूवी भले ही बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर सकी हो। लेकिन इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। फिल्म क्रिटिक्स से भी पूरे नंबर हासिल कर ले गई है। दिलचस्प बात ये है कि अब इस मूवी को सुपरस्टार सलमान खान ने भी देख डाला। Also Read - इन 8 धांसू फिल्मों ने बुक किया साल 2025 का कैलेंडर, बॉक्स ऑफिस पर उड़ेगा गर्दा

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की मूवी 'लापता लेडीज' देख डाली। इसके बाद फिल्म स्टार ने इस फिल्म का रिव्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस एक्स पर देते हुए किरण राव को अपने लिए एक फिल्म तक ऑफर कर दी है। फिल्म स्टार ने कमेंट कर लिखा, 'अभी अभी लापता लेडीज देखी। वाह वाह किरण... मैंने इसे पूरी तरह से एन्जॉय किया। साथ ही मेरे पिता ने भी इसे खूब एन्जॉय किया। बधाई हो तुम्हारे निर्देशक के तौर पर शुरुआत करने के लिए। शानदार काम। मेरे साथ कब काम करोगी?' एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में वायरल हो रहा सलमान खान का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

Just saw Kiran Rao’s Laapataa Ladies. Wah wah Kiran. I really enjoyed it n so did my father. Congrats on your debut as a director, superb job. Kab kaam karogi mere saath ?

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 13, 2024