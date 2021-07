Salman Khan पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने एक्टर, बहन और Being Human अधिकारियों को भेजा समन

फिल्म इंडस्ट्री के 'दबंग' एक्टर सलमान खान मुसीबत में फंस गए हैं। चंडीगढ़ के एक कारोबारी ने सलमान खान (Salman Khan), उनकी बहन अलवीरा (Alvira) और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन (Being Human) के बड़े अधिकारियों खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। कारोबारी का आरोप है कि सबने मिलकर उसके साथ 3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। मामले पर एक्शन लेते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने सलमान, अलवीरा और बीइंग ह्यूमन के 7 बड़े अधिकारियों को समन भेजा है। Also Read - इन 9 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं Anupamaa स्टार Sudhanshu Pandey, देखें लिस्ट

इस मामले पर चंडीगढ़ एसपी केतन बंसल ने बताया, 'जवाब देने के लिए उन्हें 13 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। अगर इस केस में कुछ भी क्रिमिनल हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।' इस पूरे मामले पर बिजनेस मैन अरुण गुप्ता ने कहा, 'बीइंग ह्यूमन के 2 कर्मचारियों ने मुझसे बीइंग ह्यूमन की फ्रैंचाइजी खोलने के लिए बात की। हम इस पर सहमत हो गए। उन्होंने बताया कि इसकी लागत 2 करोड़ रुपये है। उन्होंने हम पर दबाव बनाया कि शोरूम का उद्घाटन करने के लिए खुद सलमान खान आएंगे। शोरूम खोलने के बाद वे एक बार भी नहीं आए। उन्होंने हमें फोन कर सलमान खान से और कहीं मिलने के लिए कहा। मैं सलमान से मिला और उन्होंने मुझसे वादा किया। उस बात को 1.5 साल बीत चुके हैं और मुझे अब तक कुछ नहीं मिला है। सलमान खान मेरे पत्रों का भी जवाब नहीं देते हैं।'

Two Being Human employees told me that asked me to open a franchise for Being Human. We agreed. They told us the cost of investment was Rs 2 cr. They pressurised us by saying Salman Khan will come for opening of showroom: Arun Gupta, Trader, on notice to Salman Khan and others pic.twitter.com/M5LMqINsbG

— ANI (@ANI) July 8, 2021