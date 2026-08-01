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'आज दारू ने भाई को...' आधी रात को संजय दत्त पर प्यार लुटाने निकले Salman Khan, फैंस के मुंह से निकली ये बात

Salman Khan late night post for Sanjay Dutt: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान एक बार फिर से आधी रात को एक्टिव हो गए हैं. इस बार आधी रात को सलमान खान अपने जिगरी संजय दत्त पर प्यार लुटाते नजर आए.

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By: Shivani Duksh | Published: August 1, 2026 8:00 AM IST
'आज दारू ने भाई को...' आधी रात को संजय दत्त पर प्यार लुटाने निकले Salman Khan, फैंस के मुंह से निकली ये बात

Salman Khan's late-night post for Sanjay Dutt: सलमान खान (Salman Khan) बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं, हंगामा मचा देते हैं. बीते कुछ समय से सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं. शायद सलमान खान को भी समझ में आ गया है कि अगर स्टारडम बरकरार रखना है तो अपने फैंस से बात तो करनी ही पड़ेगी. इसी बीच सलमान खान ने एक पोस्ट शेयर करके खलबली मचा दी है. अपनी लेटेस्ट पोस्ट में सलमान खान अपने जिगरी या संजय दत्त पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में सलमान खान ने लिफ्ट में संजय दत्त को गले लगाया. जिसके बाद डायनिंग एरिया में सलमान खान अपने जिगरी दोस्त पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करके हुए सलमान खान ने लिखा, बाबा हमारे लिए हमेशा बाबा कही रहेगा. वो संजू बाबा है. हम सबका, संजू बाबा तो अब अपने बच्चों का भी बाबा बन गया है. मेरा बड़ा भाई संजय दत्त... अल्लाह, भगवान और जीसस सब लोग इस आदमी को खुश रखें. आई लव यू बाबा...

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सलमान खान और संजय दत्त की तस्वीरें हुईं वायरल

सलमान खान और संजय दत्त के इस भाईचारे को देखकर तो फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. फैंस का कहना है कि सलमान खान और संजय दत्त के लिए भाईचारा ऑन टॉप है. बाकी चीजें भाईचारे के बाद आती हैं. कुछ समय में ही सलमान खान और संजय दत्त की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. लोग कह रहे हैं कि सलमान खान और संजय दत्त ने शराब के नशे में एक-दूसरे पर खूब प्यार लुटाया है. एक यूजर ने सलमान खान और संजय दत्त की तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा, आज दारू ने भाई को पी लिया है.

सलमान खान की फैंस ने बनाई मजाक

एक दूसरे यूजर ने लिखा, बाबा ब्रो इट्स डन... वहीं एक यूजर ने तो ये तक बोल दिया है कि सलमान खान नशे में कहीं संजय दत्त को अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं समझ रहे. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सलमान खान ने सोनम वांगचुक पर कमेंट करके सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था. स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान सलमान खान उन गिनेचुने सितारों में से एक थे जो बार बार मुद्दे पर बात कर रहे थे. जब जब सलमान खान स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर कुछ बोलते, तब तब हंगामा मच जाता था. लोग तो ये तक बोलने लगे थे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सलमान खान ने 2 ट्वीट में ही निपटा डाला.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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