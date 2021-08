सलमान खान (Salman Khan) की टाइगर फ्रेंचाइजी फिल्मों की फैन फॉलोइंग जरा हटके है। इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री के 'दबंग' खान सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म 'टाइगर 3' (Tiger 3) की शूटिंग में लगे हुए हैं। इसके लिए सलमान खान ने जबरदस्त मेहनत की है। सलमान खान ने फिल्म में अपने किरदार के लिए शानदार बॉडी बनाई है। अब फिल्म के सेट से सलमान खान के लुक की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं जो कि फैंस को चौंका सकती हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही हैं। Also Read - RRR Vs Tiger 3 Box Office Clash: Salman Khan को पानी पिलाने की तैयारी में हैं Ram Charan-Jr NTR, SS Rajamouli ने की बड़ी तैयारी

इन वायरल तस्वीरों में सलमान लंबे बाल और ब्राउन रंग की दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आने के बाद सलमान के फैंस फिल्म के लिए खासे एक्साइटेड हो गए हैं। सलमान खान के फैन क्लब ने ये तस्वीरें शेयर की हैं। इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए फैंस क्लब ने कैप्शन में लिखा, 'सलमान खान लंबी दाढ़ी और बालों वाले लुक में। टाइगर 3 के कार चेज सीक्वेंस की रूस में शूटिंग हुई।' देखिए वायरल तस्वीरें...

View this post on Instagram A post shared by Aryan Loves Salman ♥️? (@salmanic_aryan)

दो दिन पहले ही कटरीना कैफ और सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश गए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट से दोनों के वीडियोज खासे वायरल हुए। हाल ही में कटरीना कैफ विकी कौशल के साथ कथित सगाई की खबरों को लेकर खासी चर्चा में हैं। आपको बता दें कि टाइगर 3 सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इससे पहले साल 2012 में एक था टाइगर और साल 2017 टाइगर अभी जिंदा है रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों को लोगों ने खासा पसंद किया है। वैसे आप टाइगर 3 में सलमान के लुक को लेकर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके बताइए... Also Read - Top 5 Bollywood News of The Week: उड़ी Katrina-Vicky की सगाई की अफवाह, Tiger 3 की शूटिंग करने निकले Salman Khan