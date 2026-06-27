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बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद Salman Khan ने बदला अपना ठिकाना? गैलेक्सी अपार्टमेंट नहीं अब यहां नजर आएंगे भाईजान

Salman Khan News: बिश्नोई गैंग की धमकियों के बीच खबर आ रही है कि, सलमान खान अपना 50 साल पुराना गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ रहे हैं. कहा जा रहा है कि, एक्टर अपनी मां सलमा खान के प्लॉट पर अपना नया ठिकाना बनाने की तैयारी में हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 27, 2026 7:41 PM IST
बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद Salman Khan ने बदला अपना ठिकाना? गैलेक्सी अपार्टमेंट नहीं अब यहां नजर आएंगे भाईजान

अब कहां होगा सलमान खान का नया ठिकाना?

Salman Khan leaving Galaxy Apartments: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) पिछले 50 से ज्यादा सालों से मुंबई के बांद्रा स्थित 'गैलेक्सी अपार्टमेंट्स' में रह रहे हैं. यह सिर्फ एक पता नहीं है, बल्कि उनके करोड़ों फैंस के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है. ईद हो, दिवाली हो या भाईजान का जन्मदिन, इस घर की बालकनी में उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं, लेकिन अब सलमान खान (Salman Khan Khabar) को लेकर एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है, जो फैंस का दिल तोड़ सकती है. बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों और फायरिंग की घटना के बाद, खबर है कि सलमान खान पूरे 50 साल बाद अपने इस आइकॉनिक आशियाने को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि, इसके बाद भाईजान का नया ठिकाना कहां और कैसा होगा.

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क्या वाकई गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ रहे हैं Salman Khan?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भाईजान अब बांद्रा में ही समंदर के सामने एक नया छह मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने की योजना बना रहे हैं. इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है ताकि उन्हें और उनके परिवार को बेहतरीन प्राइवेसी और हाई-लेवल सुरक्षा मिल सके. यह नई प्रॉपर्टी उनकी मां सलमा खान के नाम पर दर्ज एक प्लॉट पर बनाई जाएगी, जो चिंबई इलाके में है. यह जगह गैलेक्सी अपार्टमेंट से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर ही है.

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महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) के सूत्रों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग और ऊपर की छह मंजिलें शामिल होंगी. आपको बता दें कि गैलेक्सी अपार्टमेंट लंबे समय से मुंबई का एक ऐतिहासिक लैंडमार्क रहा है. ठीक वैसे ही जैसे शाहरुख खान का 'मन्नत' है. त्योहारों और जन्मदिन के मौके पर सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए फैंस हमेशा यहां इकट्ठा होते हैं.

डर या न्यू प्लान?

गौरतलब है कि, 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी और इस घटना के बाद से एक्टर की सुरक्षा को लेकर खतरा काफी बढ़ गया है. उस वक्त बाइक पर आए दो अज्ञात बदमाशों ने (जो कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े थे) गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलाई थीं. इस घटना के बाद प्रशासन ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी.

सलमान खान और बिश्नोई गैंग की दुश्मनी की वजह क्या है?

मालूम हो कि, सलमान खान और बिश्नोई गैंग के बीच यह दुश्मनी साल 1998 से चली आ रही है. दरअसल, फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर एक काले हिरण (ब्लैकबक) के शिकार का आरोप लगा था. बिश्नोई समाज में काले हिरण को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है. इसी वजह से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सरेआम यह एलान किया था कि उसके जीवन का एकमात्र मकसद या तो सलमान खान से इस हरकत के लिए माफी मंगवाना है या फिर उन्हें खत्म करना है.


हालांकि, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से शिफ्ट होने की इस खबर पर अभी तक खान परिवार या उनकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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