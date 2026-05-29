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Maatrubhumi First Review: सलमान खान की 'मातृभूमि' का पहला रिव्यू आउट, डायरेक्टर सुभाष घई ने खोला राज; कहा- 'दिल छू लेगी कहानी'

Salman Khan Maatrubhumi First Review out director Subhash Ghai reveals secret : सलमान खान की 'मातृभूमि' का पहला रिव्यू आउट, डायरेक्टर सुभाष घई ने खोला राज

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By: Sadhna Mishra | Published: May 29, 2026 3:02 PM IST
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सलमान खान 'मातृभूमि' फर्स्ट रिव्यू आउट

Maatrubhumi Movie First Review: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' (Maatrubhumi) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. जल्द ही यू मूवी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं, लेकिन थिएटर रिलीज से पहले भाईजान ने इसकी एक प्राइवेट स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें उनके कुछ करीबी दोस्त और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने लोग शामिल हुए. इस लिस्ट में दिग्गज फिल्ममेकर और डायरेक्टर सुभाष घई का नाम भी शामिल हैं. उन्होंने इस स्क्रीनिंग की एक ग्रुप फोटो शेयर कर फिल्म की स्क्रीनिंग (Maatrubhumi Movie First Review) और फिल्म के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि सलमान खान की ये फिल्म (Salman Khan Movie) कैसी है.

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प्राइवेट स्क्रीनिंग में कौन-कौन हुआ था शामिल?

सुभाष घई (Subhash Ghai) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ग्रुप फोटो के साथ एक लंबा-चौड़ा नोट भी शेयर किया है. तस्वीर में सलमान खान, सूरज बड़जात्या, डेविड धवन, कबीर खान, रूमी जाफरी, रितेश देशमुख, चित्रांगदा सिंह, सिद्धार्थ रॉय कपूर और अपूर्व लाखिया जैसी बड़ी हस्तियां नजर आ रही हैं. वहीं अगर बात करें लीड सितारों के लुक की तो सलमान ऑल-ब्लैक आउटफिट और चित्रांगदा व्हाइट ड्रेस में नजर आईं.

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सुभाष घई ने बताया कैसी है सलमान खान की फिल्म

इस फोटो को शेयर करते हुए सुभाष घई ने लिखा, 'आज 'फूड स्क्वायर' पर अपने पंसदीदा डायरेक्टर्स को एक साथ देखना बेहद खूबसूरत था. हम सब यहां सलमान खान स्टारर और अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनीं फिल्म 'मातृभूमि' का रफ कट देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसमें सलमान खान और चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं. यह मूवी भारत और चीन के सैनिकों की एक बेहद दिल छू लेने वाली कहानी है, जो अपने देश और परिवारों के प्रति उनकी भावनाओं को दिखाती है. फिल्म का थीम आपसी शांति और सम्मान पर आधारित है.'

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उन्होंने आगे लिखा, 'हमें इनवाइट करने के लिए शुक्रिया प्यारे सलमान! 'हम मातृभूमि' जैसी इतनी पॉजिटिव फिल्म की शानदार सफलता की कामना करते हैं. हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है.'

कब रिलीज होगी 'मातृभूमि'?

आपको बता दें कि, सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 'मातृभूमि: मई वॉर रेस्ट इन पीस' रख दिया गया. बात दें कि, पहले ये मूवी 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों की वजह से इसकी रिलीज को अस्थायी रूप से टाल दिया गया और अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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