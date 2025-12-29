ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Salman Khan ने बर्थडे पर मेहमानों को अपने हाथों से बनाकर खिलाई ये डिश, भाईजान का वीडियो हुआ वायरल...

Salman Khan ने बर्थडे पर मेहमानों को अपने हाथों से बनाकर खिलाई ये डिश, भाईजान का वीडियो हुआ वायरल

Salman Khan Birthday Party Video: सलमान खान ने अपने बर्थडे पर पार्टी दी थी, जिसमें तमाम मेहमान शामिल हुए थे. इस दौरान एक्टर ने गेस्ट अपने हाथ से बनाकर एक डिश खिलाई थी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 29, 2025 8:15 PM IST

Salman Khan ने बर्थडे पर मेहमानों को अपने हाथों से बनाकर खिलाई ये डिश, भाईजान का वीडियो हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) ने बीते शनिवार यानी 27 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाया था. फैंस के भाईजान 60 साल के हो गए और उन्होंने अपने पसंदीदा अभिनेता को बधाइयां दीं. सलमान खान के पनवेल स्थित फार्महाउस पर पार्टी रखी गई थी, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स के अलावा कई सेलिब्रिटीज नजर आए थे. एक्टर के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं. अब एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा (Genelia Dsouza) ने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें देख सकते हैं कि सलमान खान ने अपने हाथों से भेल बनाकर मेहमानों को खिलाई. एक्टर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Also Read
Salman Khan ने 60वें बर्थडे के बाद लेटेस्ट फोटो शेयर कर कहा शुक्रिया- फैंस बोले- 'ओल्ड वाली वाइब नहीं आ रही'

जेनेलिया डिसूजा ने शेयर किया सलमान खान का वीडियो

सलमान खान की बर्थडे पार्टी बॉलीवुड के स्टार कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा भी पहुंचे थे. जेनेलिया डिसूजा ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि सलमान खान बर्थडे पार्टी में आए मेहमानों के लिए भेल बना रहे हैं. सलमान खान जब भेल बना रहे थे तब जेनेलिया डिसूजा ने इसे कैमरे में कैद कर लिया. इस वीडियो में उनके पति रितेश देशमुख भी नजर आ रहे हैं और सलमान खान भेल बनाकर उनको दे देते हैं. एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा है, 'सलमान खान जैसा कोई नहीं, वो आपको घर जैसा महसूस कराने और खास महसूस कराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं. इस बार उन्होंने काफी स्वादिष्ट भाऊंची भेल बनाकर खिलाई. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं.' सलमान खान के इस वीडियो के वायरल होते ही इसे काफी पसद किया जा रहा है और फैंस रिएक्शन भी दे रहे हैं.

Also Read
Aishwarya Rai से लेकर काला हिरण तक... Salman Khan के बर्थडे बैश में लगी दुश्मनों की दुकान, कैसे हो गई इतनी बड़ी अनहोनी?

TRENDING NOW

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का किया जा रहा है इंतजार

बताते चलें कि सलमान खान की बर्थडे पार्टी में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के अलावा मीका सिंह, बॉबी देओल, शिल्पा शेट्टी, हुमा कुरैशी, संजय दत्त समेत तमाम स्टार्स पहुंचे थे. सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे. उनकी इस अपकमिंग फिल्म का टीजर उनके जन्मदिन पर रिलीज किया गया है. अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सच्ची घटना पर बेस्ड है. इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Genelia D'souza Salman Khan