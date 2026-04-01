मौत की धमकियों के बीच सलमान खान की सुरक्षा में भारी चूक! भीड़ में फंसे भाईजान, Y+ सिक्योरिटी के बावजूद निकालना हुआ मुश्किल

Salman Khan Mobbed By Fans: सलमान खान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर को भीड़ ने बुरी तरह से घेर लिया है. मौत की धमकियों के बीच भाईजान का ऐसा वीडियो देखकर फैंस उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं.

Salman Khan MOBBED By Fans at President Cup Event: 'बजरंगी भाईजान', 'टाइगर जिंदा है' और 'सुल्तान' जैसी फिल्मों से अपनी धाक जमाने वाले सलमान खान (Salman Khan) पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं. जहां इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' उर्फ 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में हैं, वहीं इस बीच वो अपने एक वीडियो (Salman Khan Viral Video) को लेकर हेडलाइन्स में आ गए हैं, जिसमें एक्टर भीड़ के बीच बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ हैं. जैसे ही सलमान खान का ये वीडियो इंटरनेट पर आया वैसे ही लोग भाईजान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने लगे.

बतौर गेस्ट 'प्रेसिडेंट कप 2026' में पहुंचे थे सलमान खान

दरअसल, बीते दिन यानी मंगलवार को ठाणे के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में आयोजित 'प्रेसिडेंट कप 2026' में सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan News) भारी-भरकम सिक्योरिटी के साथ बतौर गेस्ट पहुंचे थे. लेकिन भाईजान को देखने आई भीड़ देखते ही देखते बेकाबू हो गई और वहां मौजूद सिक्योरिटी टीम के लिए भी उन्हें संभालना मुश्किल हो गया.

वहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान भीड़ के बीच फंसे नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, जैसे ही एक्टर स्टेज से नीचे उतरे, तो हजारों फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और हर कोई उनके करीब जाकर फोटो लेना चाह रहा था.

सिक्योरिटी के संभाले नहीं संभली भीड़

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि, सिक्योरिटी लोगों को दूर रखने के लिए स्ट्रगल कर रही है ताकि सलमान खान को वहां से सुरक्षित निकलने की जगह मिल सके. वहीं जब भारी जद्दोजहद के बावजूद भीड़ काबू में नहीं आई तो, सिक्योरिटी वाले लोगों को धक्का देकर किनारे करने लगे. हालांकि इस दौरान बेहद हैरानी वाली बात ये देखने को मिली की अपने गुस्से के लिए जाने जानें वाले सलमान खान इस अफरा-तफरी के बीच भी बिल्कुल शांत और मुस्कुराते हुए भीड़ के बीच से निकलते दिखे.

लोगों ने Y+ सिक्योरिटी पर उठाए सवाल

हालांकि, अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद इंटरनेट पर अब एक अलग ही बहस छिड़ गई है. दरअसल, सलमान खान को पिछले काफी समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही है और इसके बीच एक्टर को लेकर ऐसी लापरवाही देखकर उनके फैंस काफी ज्यादा डरे हुए हैं और सलमान की सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'सलमान कान को भीड़ ने पूरी तरह घेर लिया, लेकिन सुरक्षा कहीं नजरनहीं आई. इतनी धमकियों के बाद यह बहुत रिस्की लग रहा है.' वहीं दूसरे ने उनकी Y+ सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े करते हुए लिखा, 'उनके लिए Y+ सुरक्षा भी काफी क्यों नहीं पड़ रही?'

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सलमान खान के घर पर हो चुकी है फायरिंग

गौरतलब है कि, पिछले कुछ सालों में सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं. इतना ही नहीं साल 2024 में उनके घर के बाहर फायरिंग तक हो चुकी है. हालांकि, इसके बाद उनकी सुरक्षा पहले से और कड़ी कर दी गई थी, लेकिन लेटेस्ट वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि, उनके लिए ये भी कम है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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