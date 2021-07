Dilip Kumar की मौत पर छलका Salman Khan का दर्द, ट्वीट कर कहा, 'भारतीय सिने जगत का बेस्ट एक्टर...'

Salman Khan mourns on Dilip Kumar's demise: बॉलीवुड फिल्म स्टार दिलीप कुमार (Dilip Kumar) की मृत्यु की खबर से पूरा फिल्म जगत सन्न है। बॉलीवुड के पहले ‘खान’ सुपरस्टार के जाने से पूरा देश गमगीन है। दिलीप कुमार की मौत पर सभी हस्तियों ने अपना दुख प्रकट किया है। इस बीच सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने भी दिवंगत फिल्म स्टार दिलीप कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। सुपरस्टार सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिलीप कुमार के साथ एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में फिल्म स्टार सलमान खान दिलीप कुमार के साथ खड़े हुए हैं। सलमान खान ने ये तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, ‘भारतीय सिनेमा का बेस्ट एक्टर जो किसी ने कभी देखा होगा, ऐसा अब कभी नहीं दिखेगा। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे दिलीप साहब।’ सुपरस्टार सलमान खान का ये ट्वीट आप नीचे देख सकते हैं। Also Read - Shah Rukh-Deepika की Pathan में खूंखार आतंकवादी बनेगा ये एक्टर!! जानें नाम

Best actor indian cinema has ever seen and will ever see … #RIP Dilip Saab pic.twitter.com/XG0PM9mjX4

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 7, 2021