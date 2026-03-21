इस एक्टर के निधन से सलमान खान की Maatrubhumi में हो रही देरी, कब होगी रिलीज फिल्म?...

Maatrubhumi Release Delayed: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' अगले महीने अप्रैल में 17 तारीख को रिलीज होने वाली थी. इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' (Maatrubhumi) अप्रैल में रिलीज होने वाली थी. इस फिल्म को लेकर बीत दिनों कहा जा रहा था कि ये तय समय पर रिलीज नहीं होगी. दरअसल, फिल्म 'मातृभूमि' का कुछ काम पूरा नहीं होने की वजह से मेकर्स इसे तय समय पर रिलीज नहीं कर पा रहे हैं. बताया जा रहा है कि सलमान खान की इस फिल्म में महत्वपूर्ण रोल करने वाले सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग (Prashant Tamang) का दो महीने पहले यानी जनवरी में निधन हो गया था. इस वजह से फिल्म 'मातृभूमि' का काम प्रभावित हुआ है.

फिल्म 'मातृभूमि' के मेकर्स के सामने है बड़ा चैलेंज

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' में प्रशांत तमांग विलेन के रोल में थे और उन्होंने फिल्म की आधी की शूटिंग कर ली थी. वहीं, उनके निधन के चलते कई जरूरी सीन पूरे नहीं हो पाए. इस वजह से फिल्म 'मातृभूमि' का काम रुक गया. 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रशांत तमांग के कुछ जरूरी सीन की शूटिंग के लिए शेड्यूल बनाया गया था. उनके निधन की वजह से काम अटक गया. मेकर्स ने पहले सोचा कि उनके हिस्से में बदलाव करके दोबारा शूट किया जाए लेकिन उनका रोल काफी बड़ा और अहम था इसलिए ऐसा करना संभव नहीं था. ऐसा करने पर काफी खर्चा भी आता. बताया जा रहा कि प्रशांत तमांग की जिन सीन की शूटिंग बाकी थी, वो कहानी के लिए बहुत जरूरी थे इसलिए मेकर्स के लिए उन्हें पूरा करना बड़ा चैलेंज है. अब मेकर्स फिल्म को पूरा करने के लिए दूसरे प्लान बना रहे हैं. मेकर्स किसी नए एक्टर को ले सकते हैं या एआई और वीएफएक्स की मदद से प्रशांत तमांग के अधूरे सीन पूरे कर सकते हैं.

प्रशांत तमांग रहे हैं 'इंडियन आइडल 3' के विनर

गौरतलब है कि प्रशांत तमांग का जनवरी में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था. उनके अचानक दुनिया के अलविदा कहने से फैंस को झटका लगा था. प्रशांत तमांग सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 3' के विनर रहे हैं. सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था. फिल्म में सलमान खान के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं. ये फिल्म पहले 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी. फिलहाल, मेकर्स की तरफ से फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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