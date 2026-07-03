Salman Khan की 'मातृभूमि' के सर्टिफिकेट पर CBFC ने लगाई रोक, कब रिलीज होगी फिल्म?

Salman Khan Movie Maatrubhumi Update: सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' अनाउंस के होने से बाद से ही लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

सलमान खान के फैंस को झटका लगा है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'मातृभूमि' (Maatrubhumi) को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. लेकिन फिल्म को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट से फैंस को झटका लगने वाला है. एक तो फिल्म की रिलीज डेट बढ़ चुकी है और नई डेट सामने नहीं आई है. अब खबर आ रही है क फिल्म 'मातृभूमि' के सर्टिफिकेट पर सीबीएफसी ने रोक लगा दी है. बताया जा रहा है की सीबीएफसी ने अगले नोटिस तक सलमान खान की फिल्म के सर्टिफिकेट को रोक लिया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म अगस्त में भी नहीं रिलीज हो पाएगी. हालांकि, ये आने वाला समय ही बताएगा कि मेकर्स क्या करते हैं. फिलहाल, जानते हैं कि सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर नया अपडेट क्या है.

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' पर आया है ये अपडेट

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' साल 2026 की ईद पर रिलीज होने वाली थी. इस त्योहार पर एक्टर की मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. जब फिल्म की रिलीज डेट टल गई तो फैंस का दिल टूट गया. इसके बाद मेकर्स ने फिल्म को अगस्त में रिलीज करने का प्लान बनाया है. इसी बीच लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सीबीएफसी ने अगले नोटिस तक सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का सर्टिफिकेट रोक लिया है. इसलिए कयासबाजी हो रही है कि मेकर्स ने रिलीज के लिए सिर्फ डेढ़ महीना बचे होने के बावजूद फिल्म का प्रमोशन शुरू नहीं किया है. इसके साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का अगस्त में रिलीज होना संभव नहीं लगता है. फिल्म के इस अपडेट आने के बाद फैंस को तगड़ा झटका लगा है.

'बैटल ऑफ गलवान' से नाम बदलकर किया गया था 'मातृभूमि'

बताते चलें कि सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' सच्ची घटना पर बेस्ड है. ये फिल्म कर्नल संतोष बाबू की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म 'मातृभूमि' में सलमान खान उनका किरदार निभा रहे हैं. संतोष बाबू ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का चीनी सैनिकों के बीच तनाव के दौरान नेतृत्व किया था. अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'मातृभूमि' में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं. गौरतलब है कि सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था, फिर खबर आई थी क भारत और चीन के बीच डिप्लोमैटिक संबंधों को देखते हुए मेकर्स ने इसका टाइटल बदल दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.