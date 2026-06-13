Salman Khan का नया लुक हो रहा वायरल, वीडियो देख फैंस बोले- 'बिना बाल के भी अच्छे लग रहे हैं भाईजान'

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सलमान खान (Salman Khan) हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. इस समय वह अपने नए लुक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म 'लगान' के 25 साल पूरे होने पर एक इवेंट का आजोयन किया गया और इसमें करीना कपूर, सलमान खान समेत तमाम सितारों ने शिरकत की. इस इवेंट में पहुंचे सलमान खान का नया लुक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. एक्टर ने अपने बालों को काफी छोटा करवाकर फैंस को हैरान कर दिया. सलमान खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सलमान खान के वीडियो में देख सकते हैं कि वह आमिर खान और करीना कपूर के साथ नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने बालों को छोटा करवा दिया और इसके साथ ही हल्की दाढ़ी और जबरदस्त फिजीक को देखकर फैंस हैरान रह गए. 60 साल के सलमान खान के इस लुक की काफी चर्चा हो रही है. लोगों का कहना है कि ये एक्टर की नई फिल्म का लुक हो सकता है. फिलहाल, सलमान खान का वीडियो वायरल होने के बाद फैंस कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'गजनी के साथ गजनी.' एक फैन ने लिखा है, 'इस लुक में हैंडसम लग रहे हैं भाईजान.' एक फैन ने लिखा है, 'बिना बाल के भी अच्छे लग रहे हैं भाईजान.' एक फैन ने लिखा है, 'नई मूवी आ रही है.'
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सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो फिल्म 'मातृभूमि' में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आने वाले हैं. वहीं, वह एक साउथ फिल्म में एक्ट्रेस नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे. सलमान खान की इन मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. गौरतलब है कि सलमान इन दिनों फिल्म 'काला हिरण' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. दरअसल, फिल्म 'काला हिरण' में सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित दिखाया गया है. एक्टर ने इस फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि इस फिल्म से उनकी छवि और सुरक्षा को खतरा हो सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.