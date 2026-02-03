Dhurandhar 2 में रणवीर सिंह का 'बड़े साहब' सलमान खान से होगा मुकाबला? सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीर

Salman Khan Role In Dhurandhar 2? सलमान खान फिल्म 'धुरंधर 2' में 'बड़े साहब' का रोल करते नजर आएंगे. इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है और इस बात का दावा किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि इसमें सच्चाई है या नहीं.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का जबरदस्त बज बना हुआ है. मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर 3 फरवरी को रिलीज कर दिया है. फिल्म का टीजर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर नई अटकलें लग रही हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि फिल्म में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) 'बड़े साहब' के रोल में नजर आएंगे और रणवीर सिंह से उनका मुकाबला होगा. आइए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर वायरल की जा रहीं तस्वीरों और दावे में कितनी सच्चाई है.

फिल्म 'धुरंधर 2' से जोड़कर वायरल की गईं एआई फोटोज

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और टीजर रिलीज होने के बाद इसकी चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म 'धुरंधर 2' से जोड़कर कुछ तस्वीरें वायरल की जा रही हैं. इनको लेकर दावा किया जा रहा है फिल्म में सलमान खान 'बड़े साहब' के रोल में नजर आएंगे. इन तस्वीरों में दिख रहा है कि सलमान खान बालकनी में खड़े हैं और उनके साथ संजय दत्त (चौधरी असलम) और अर्जुन रामपाल (मेजर इकबाल) नजर आ रहे हैं. इसके बाद से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. हालांकि, ये तस्वीरें असली नहीं हैं और इन्हें एआई के जरिए बनाया गया है. अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो साफ पता चल रहा है कि ये एआई जेनरेटेड फोटोज हैं और ये पूरा दावा सिर्फ अटकलों पर आधारित है. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर 2' से जोड़कर बनाई गई एआई तस्वीरें देव पाल नाम के यूजर के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब के किरदार को लेकर है रोमांच

गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर' क्लाइमेक्स में पता चलता है कि रणवीर सिंह का किरदार हमजा अल मजारी का मुकाबला बड़े साहब से होने वाला है. इसके बाद से कयासबाजी हो रही है कि बड़े साहब का किरदार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से प्रेरित हो सकता है. अब देखने वाली बात होगी कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बड़े साहब का किरदार कौन निभाता है और ये किस पर बेस्ड है और इसके लिए 19 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

