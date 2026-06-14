लगान वसूलते वसूलते Salman Khan से टकराए आमिर खान, करीना कपूर को देखकर फैंस को आई थ्री इडियट की याद

Salman Khan poses with Kareena Kapoor and Aamir Khan: सलमान खान हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे थे. यहां पर सलमान खान की मुलाकात अपने पुराने दोस्त आमिर खान और करीना कपूर से हो गई. अब इन तीनों की वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है.

लगान वसूलते वसूलते Salman Khan से टकराए आमिर खान

Salman Khan poses with Kareena Kapoor and Aamir Khan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) बीते दिन से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. बीते दिन आमिर खान (Aamir Khan) के प्रोडक्शन की फिल्म 'लगान' के 25 साल पूरे हो गए. 25 साल पूरे होते ही आमिर खान ने एक शानदार इवेंट का आयोजन किया था. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आए थे. इस लिस्ट में एक नाम सलमान खान का भी है. सलमान खान एक ए लुक में अपने दोस्त आमिर खान से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान आमिर खान ने सलमान खान पर खूब प्यार लुटाया. इसी बीच करीना कपूर भी आमिर खान और सलमान खान से मिलने पहुंच गईं. फिर क्या था... कुछ समय में ही आमिर खान, करीना और सलमान खान ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया. एक लंबे समय बाद आमिर खान और सलमान खान ने एक दूसरे से मुलाकात की है. वहीं करीना कपूर ने बीच में आकर इस मुलाकात पर चार चांद लगा दिए.

आमिर और सलमान खान फैंस ने बनाई मजाक

अब सोशल मीडिया पर लोग मजाक बना रहे हैं कि आमिर खान के साथ अब सलमान और करीना कपूर भी लगान वसूलने वाले हैं. यह वजह है कि कुछ समय में ही सलमान खान और आमिर खान का ये वीडियो वायरल हो गया है. इस इवेंट में आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव भी पहुंची थीं. अटपटी साड़ी पहनकर आमिर खान की एक्स वाइफ ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. लोग पूछ रहे हैं कि क्या किरण राव को कपड़े बदलने का समय नहीं मिला है. रेखा और आमिर खान की बहन भी इस इवेंट में पहुंची थी.

जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं आमिर खान

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कि आमिर खान की तीसरी शादी की खबर सामने आई थी. बाद में आमिर खान की शादी की खबर पर मुहर लगा दी गई. दावा किया जा रहा है कि 4 जुलाई को आमिर खान शादी के बंधन में बंध जाएंगे. हालांकि आमिर खान की शादी बहुत ही सादगी के साथ होने वाली है. इस खबर ने आमिर खान के फैंस को सदमा दे दिया है. अब लोग पूछ रहे हैं कि आमिर खान ने शादी करने का फैसला कैसे कर लिया. आमिर खान ने तो पहले दावा किया था कि वो सात फेरे इस उम्र में तो नहीं लेंगे. अचानक से आमिर खान के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने तीसरी बार शादी करने का फैसला किया. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.