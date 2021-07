Salman Khan के फ्रॉड केस में फंसते ही कंपनी ने तोड़ी अपनी चुप्पी, भाईजान और Alvira Khan के बचाव में कही ये बात

Salman Khan React on alleged fraud case, Says Alvira Khan have nothing to do with: बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान (Salman Khan) उन सितारों में से एक हैं जो अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। सलमान खान एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। चंडीगढ़ के एक कारोबारी ने सलमान खान की कंपनी बीइंग ह्यूमन (Being Human) के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं इस कारोबारी ने सलमान खान की बहन अलवीरा खान (Alvira Khan) को भी इस केस में घसीट लिया है। चंडीगढ़ के एक कारोबारी अरुण गुप्ता का आरोप है कि सलमान कान की कंपनी की वजह से उसे 3 करोड़ की चपत लगी है। मामला सामने आने पर चंडीगढ़ पुलिस ने एक्शन लेते हुए सलमान खान और उसकी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। Also Read - Salman Khan को अभी तक दिल से नहीं निकाल पाई हैं Sangeeta Bijlani, कहा, 'कुछ कनेक्शन...'

बीते दिन सलमान खान और उनकी बहन को चंडीगढ़ पुलिस ने समन भेजा है। इसी बीच सलमान खान ने इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सलमान खान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन जूलरी के लाइसेंस पर चलने वाली स्टाइल क्वोशंट जूलरी प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस स्टेटमेंट में दावा किया गया है, 'इस केस का अलवीरा खान, एनजीओ बीइंग ह्यूमन और सलमान खान का कोई लेना देना नहीं है। मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। ऐसे में हम अब इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।'

गौरतलब है कि चंडीगढ़ के व्यापारी ने दावा किया था, 'मैंने साल 2018 में 2-3 करोड़ रुपये खर्च करके बीइंग ह्यूमन जूलरी ब्रैंड का एक एक्सक्लूसिव स्टोर खोला था। सलमान खान के ब्रैंड ने मुझे बैकअप और प्रमोशन करने की गारंटी दी थी। स्टोर खुलने के बाद न तो सलमान खान ने प्रमोशन किया और न ही सामान भेजा गया।'

व्यापारी ने आगे बताया, 'स्टोर को प्रमोट करने के लिए सलमान खान की जगह उनके जीजा आयुष शर्मा आए थे। जब मैंने कंपनी के ऑफिस में जाकर इस बारे में बात की तो अधिकारी अपने वादे से मुकर गए। जिस ऑफिस से स्टॉक कलेक्ट किया जाता है वो फरवरी 2020 से बंद चल रहा है'