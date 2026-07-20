सेहत पर उठ रहे सवालों के बीच Salman Khan का आया रिएक्शन, एक्टर की एक लाइन ने हिला डाला इंटरनेट; कही ये बात

Salman Khan की सेहत को लेकर चल रही खबरों के बीच एक्टर का रिएक्शन सामने आया है. भाईजान ने सिर्फ एक लाइन से ही हेटर्स की बोलती बंद कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा, जो अब जमकर वायरल हो रहा है.

हेल्थ की खबरों पर सलमान खान का रिएक्शन

Salman Khan React On Health Issues News: बॉलीवुड के 'राधे भईया' यानी सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी हेल्थ को लेकर चर्चा में हैं. बीते दिनों एक्टर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उनकी हालत देखने के बाद फैंस एक्टर की हेल्थ को लेकर टेंशन में आ गए, वहीं कुछ नेटिजन्स सलमान खान का हाल देखकर उन्हें ट्रोल भी कर रहे थे. इन्हीं सबके बीच अब एक्टर का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने सिर्फ एक लाइन में ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है. भाईजान ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा लिखा, जिसे देखकर लगता है कि, उन्होंने मजाक-मजाक में ही उन्हें उनकी उम्र और हेल्थ को लेकर ट्रोल करने वालों की चुटकी ले ली हैं.

क्या है पूरा माजरा?

हाल ही में सलमान खान (Salman Khan Viral Video) स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अथॉरिटी के डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया और इसके तहत लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां भी सौंपीं, लेकिन इस दौरान जिस चीज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था एक्टर का लुक, क्योंकि एक्टर इसमें काफी ज्यादा कमजोर और दुबले-पतले नजर आ रहे थे. उनका ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया वैसे ही आग की तरह फैल गया. इस क्लिप को देखने के बाद जहां उनके फैंस को अपने चहेते एक्टर की हेल्थ की चिंता सताने लगी वहीं कुछ नेटिजन्स भाईजान को उनकी उम्र और लुक को लेकर ट्रोल करने लगे हैं, जिनकी अब एक्टर ने एक लाइन से बोलती बंद कर दी है.

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Salman Khan ने हेटर्स की बोलती की बंद

वायरल वीडियो पर सलमान खान ने रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ शानदार तस्वीरों के साथ एक नोट भी लिखा है. सलमान ने अपनी फोटोज के साथ सवाल करते हुए लिखा, 'आप लोगों की तबीयत कैसी है?' भाईजान का इतना लिखना ही काफी है. एक्टर के इस पोस्ट पर उनके फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सबकी बैंड बजा दी.' दूसरे ने लिखा, 'माशाअल्लाह...हेटर्स को जलाने में जो मजा है वो और किसी में नहीं... वाह दिल खुश करदित्ता. अल्हम्दुलिल्लाह फिट रहो और भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे.' एक अन्य ने लिखा, 'दे दिया जवाब.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स सलमान खान के इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

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इन फिल्मों में नजर आने वाले हैं Salman Khan

आपको बतता दें कि, सलमान खान पिछले काफी समय से अपनी मच-अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि, अभी तक इसकी रिलीज डेट तय नहीं हुई है और इसके कंटेंट व सेंसर संबंधी मुद्दों के कारण 2027 तक टलने की संभावना है. वहीं, इसके अलावा वह साउथ के डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली की एक अनटाइटल्ड एक्शन फिल्म में भी काम कर रहे हैं जो 2027 में रिलीज हो सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…