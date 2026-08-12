सालों बाद 'जीने के हैं चार दिन' का हुक स्टेप फिर हुआ वायरल

Salman Khan recreates Jeene Ke Hain Chaar Din hook step: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) लाइमलाइट बटोरने का मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने देते. बीते कुछ समय से सलमान खान किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. जल्द ही बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) में सलमान खान की वापसी होने वाली है. इसी बीच सलमान खान का एक वीडियो ने बवाल मचाकर रख दिया है. सोशल मीडिया पर सलमान खान की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में सलमान खान अपने गाने 'जीने के हैं चार दिन' के हुक स्टेप करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सलमान खान लैदर की जैकेट और सिर पर कैप लगाए दिख रहे हैं. पार्टी के दौरान जब लोगों ने सलमान खान से डांस करने के लिए कहा तो वो खुद को रोक नहीं पाए. अपने ही गाने पर सलमान खान ने फटाफट हुक स्टेप डाला. सलमान खान को डांस करते देखकर लोग भी खुशी के मारे झूम उठे.
अब सोशल मीडिया पर हर कोई सलमान खान के बारे में बात कर रहा है. फैंस का कहना है कि 60 के होने के बाद भी सलमान खान की फुर्ती में कोई कमी नहीं आई है. हालांकि बाल छोटे करवा लेने की वजह से सलमान खान का लुक थोड़ा बदल गया है. जब सलमान खान अपने नए लुक के साथ घर से बाहर निकले थे तो फैंस के बीच हंगामा मच गया था. फैंस कहने लगे थे कि सलमान खान पर तो बुढ़ापा दिखने लगा है. जिसके बाद सलमान खान ने जिम की तस्वीरें शेयर करके सबकी बोलती बंद कर दी थी.
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बताया जा रहा है कि बिग बॉस 20 में एक बार फिर से सलमान खान होस्ट की कुर्सी संभालने वाले हैं. इस बार सलमान खान करण और अर्जुन की थीम के साथ बिग बॉस में एंट्री करेंगे. कुछ समय पहले ही बिग बॉस 20 के प्रोमो में सलमान खान ने इस बात का ऐलान किया है. यही वजह है कि फैंस अब सलमान खान के टीवी पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बात करके सलमान खान ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. लोग कहने लगे थे कि सलमान खान ने 2 ट्वीवीट करके देश के सबसे बड़े मुद्दे को सुलझा दिया है. जो काम सरकार नहीं कर सकी वो सलमान खान ने कर दिखाया.