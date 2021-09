Antim Latest Poster: बॉलीवुड कलाकार सलमान खान (Salman Khan) ने अपने जीजा आयुष शर्मा (Aayush Sharma) की नई फिल्म अंतिम द लास्ट ट्रुथ (Antim The Last Truth) का लेटेस्ट पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस पोस्टर में सलमान खान और आयुष शर्मा एक-दूसरे की आंखों में आंखें डालकर गुर्राते नजर आ रहे हैं। आयुष शर्मा और सलमान खान ने फिल्म अंतिम की शूटिंग कोरोना वायरस महामारी के बीच पूरी की है। इसका डायरेक्शन महेश मांजरेकर ने किया है, जो इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और डायरेक्टर हैं। फिल्म अंतिम कब रिलीज होगी, यह अभी तक साफ नहीं है। सलमान खान ने जो पोस्टर रिलीज किया है, उसमें कमिंग सून लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि मेकर्स अंतिम की रिलीज डेट की घोषणा जल्द ही करेंगे। आप सलमान खान और आयुष शर्मा स्टारर अंतिमका नया पोस्टर नीचे देख सकते हैं: Also Read - इन 9 सेलेब्स पर फूटा था फैंस का गुस्सा, वजह बनी ‘फेवरेट स्टार’ की मौत

फिल्म अंतिम में होगा सलमान का स्पेशल कैमियो

डायरेक्टर महेश मांजरेकर की अंतिम में आयुष शर्मा लीड किरदार प्ले करते दिखेंगे। आयुष शर्मा ने लवयात्रि से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें वो लवर बॉय बने थे लेकिन अंतिम में वो जबरदस्त एक्शन करते दिखाई देंगे। फिल्म अंतिम में सलमान खान स्पेशल कैमियो में दिखाई देंगे। वो एक सरदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। खबरें हैं सलमान खान और आयुष शर्मा के बीच दर्शकों को एक जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेगा, जिसे बहुत बड़े स्तर पर शूट किया गया है। Also Read - Ritesh Pandey का 'सलमान खान आया है' सॉन्ग हुआ रिलीज, बार-बार देखा गया वीडियो

Also Read - Bigg Boss 15: Salman Khan के शो में होगी इस हसीना की एंट्री !! जानिए नाम

फैंस को पसंद आया अंतिम का पोस्टर

सलमान खान ने जैसे ही फिल्म अंतिम का पोस्टर शेयर किया, वैसे ही ट्विटर पर यह फिल्म ट्रेंड करने लगी। दर्शक लगातार अंतिम के पोस्टर पर कमेंट कर रहे हैं। दर्शकों से मिल रहे रिस्पांस से लग रहा है कि उन्हें अंतिम का पोस्टर काफी पसंद आया है। फिल्म का पोस्टर देखने के बाद फैंस आयुष शर्मा की फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं।