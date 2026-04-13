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आशा ताई के देहांत ने तोड़ा Salman Khan का दिल, जमाने के सामने कही ये बात

Salman Khan remembers Asha Bhosle: आशा भोसले ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है. बॉलीवुड सितारे लगातार आशा भोसले को याद कर रहे हैं. ऐसे में सलमान खान ने भी आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 13, 2026 8:29 AM IST

आशा ताई के देहांत ने तोड़ा Salman Khan का दिल, जमाने के सामने कही ये बात
आशा ताई के देहांत ने तोड़ा Salman Khan का दिल

Salman Khan remembers Asha Bhosle: बॉलीवुड की सदाबहार सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच में नहीं हैं. बीते दिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से आशा भोसले (Asha Bhosle) का देहांत हो गया है. कुछ समय पहले ही तबीयत खराब होने के बाद उनको ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था. हालांकि इलाज के दौरान डॉक्टर्स उनको बचा नहीं पाए. आशा भोसले के देहांत की खबर सामने आते ही बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई. बॉलीवुड सितारे लगातार सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं बॉलीवुड सितारे आशा भोसले के घर भी जा रहे हैं. इस लिस्ट में एक नाम सलमान खान का भी जुड़ गया है. बीती रात सलमान खान ने आशा भोसले की याद में एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में सलमान खान आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते नजर आए. आशा भोसले का जिक्र करते हुए सलमान खान ने लिखा, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का आज बहुत बड़ा लॉस हुआ है. आशा जी के बारे में जब पता चला तो मेरा दिल ही टूट गया. उनकी आवाज की जगह कोई नहीं ले सकता. आपके गाने आगे भी हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहेंगे.

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आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे बॉलीवुड सितारे

ये लिखते हुए सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आशा भोसले की एक फोटो भी शेयर की है. इससे पता चलता है कि सलमान खान आशा भोसले का कितना सम्मान करते हैं. गौरतलब है कि आशा भोसले ने 7 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया है. 12 अलग-अलग भाषाओं में आशा भोसले ने करीब 20000 गाने गाए हैं. यही वजह है जो आशा भोसले की आवाज के दिवाने दुनियाभर में हैं. बता दें कि आशा भोसले का पार्थिव शरीर बीते दिन ही उनके घर पर पहुंच गया था. घर पर आशा भोसले के आखिरी दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा लगने लगा है. बीती रात से ही बॉलीवुड सितारे आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने आ रहे हैं. कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र के सीएम भी आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे.

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कब होना है आशा भोसले का अंतिम संस्कार?

आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क श्मशान घाट में आशा भोसले का अंतिम संस्कार होना है. आशा भोसले 92 साल की थीं. आज 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक लोग आशा भोसले के अंतिम दर्शन कर पाएंगे. आशा भोसले के देहांत ने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारे को भी हिलाकर रख दिया है. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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