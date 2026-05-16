हर मुसीबत में इस शख्स की सलाह लेते हैं Salman Khan, भाईजान ने किया खुलासा

Salman Khan Latest Interview: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया है कि वह जब उलझन में होते हैं तो किस शख्स के पास जाते हैं. आइए जानते हैं कि ये शख्स कौन है.

सलमान खान ने इंटरव्यू में खुलासा किया है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सलमान खान (Salman Khan) अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में बन रहते हैं. वह अक्सर अपने बारे में बात करते नजर आते हैं. सलमान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि जब वह किसी उलझन में होते हैं तो एक ही शख्स के पास जाते हैं और उनका हल मिल जाता है. एक्टर ने बताया है कि वह इस शख्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं. आइए जानते हैं कि सलमान खान ने किस शख्स का नाम लिया है.

सलमान खान पिता पर करते हैं आंख बंद करके भरोसा

बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने 'वैरायटी इंडिया' को इंटरव्यू दिया है और अपने जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर बात की है. सलमान खान ने बताया है कि जब वह मुसीबत में होते हैं तो अपने पिता सलीम खान के पास जाते हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे पिता मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं. मैं किसी बात को लेकर उलझन में होता हूं तो उनके पास जाता हूं और वह जो कहते हैं, मैं वहीं करता हूं. आमतौर पर देखा जाता है कि लोग दूसरे से सलाह तो लेते हैं लेकिन आखिर में अपने मन का करते हैं. लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल अलग हूं. मैं आंख बंद करके उनके फैसले पर भरोसा करता हू्ं.' सलमान खान ने सक्सेस को लेकर बात करते हुए कहा, 'सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है. मेहनत, अनुशासन और सही स्क्रिप्ट का चुनाव जरूरी है लेकिन आपको कभी नहीं पता होता है कि आपको क्या पसंद आएगा और क्या नहीं.' इससे पता चलता है कि सलमान खान की जिंदगी में उनके पिता का काफी महत्वपूर्ण स्थान है.

सलमान खान ने कभी नहीं पढ़ी स्क्रिप्ट

बताते चलें कि सलमान खान ने इस इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी. उनका कहना है कि वह स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय फिल्म के माहौल, स्टोरी के ट्रीटेंट और कमाई की संभावना को समझता हूं. सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात की करें तो वह फिल्म 'मातृभूमि' में काम करते नजर आएंगे. उनकी ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड और इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. सलमान खान ने एक फिल्म के लिए साउथ डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली के साथ हाथ मिलाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.