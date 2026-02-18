Salim Khan News: दिन रात हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे Salman Khan, पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ते ही ऐसी हो गई एक्टर की हालत

Salim Khan Hospitalized: पिता सलीम खान के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही सलमान खान लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं. पिता की तबीयत को लेकर 'भाईजान' के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही है.

Salman Khan Video: बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान (Salman Khan) इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं. उनके पिता और इंडस्ट्री के दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान (Salim Khan) की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें आईसीयू (ICU) में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. लेकिन पिता को ऐसे देखकर सलमान खान (Salman Khan Video) की हालत खराब हो गई है. एक्टर ने दिन-रात एक कर दिया है, पिता के भर्ती होने की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे भाईजान को अब हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए देखा जा सकता है. पिता की इस हालत का दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा है.

Salim Khan को क्या हुआ?

जानकारी के मुताबिक, बीते दिन यानी 17 फरवरी 2026, की सुबह करीब साढ़े आठ बजे सलीम खान (Salim Khan Health Update) को मुंबई स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट जारी है. सलीम खान की तबीयत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही उनके परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है कि, उन्हें क्या हुआ है. हालांकि, उनकी खराब तबीयत की जानकारी मिलते ही सलमान खान से लेकर पूरा खान परिवार अस्पताल पहुंचा और हर किसी चेहरे पर टेंशन, उदासी और दर्द साफ-साफ देखा जा रहा है. वहीं, फिल्म इंडस्ट्री से भी तमाम सितारे एक के बाद एक सलीम खान का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं.

पिता की हालत देख टूटे Salman Khan!

सलीम खान (Salim Khan News) की खराब तबीयत के बीच जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो हैं सलमान खान...पिता की बिगड़ी तबीयत के बारे में जैसे ही भाईजान सुना वो सबकुछ छोड़कर अस्पताल भागे और पिता से मुलाकात की, जिसके बाद सभी का आना-जाना लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा हॉस्पिटल के चक्कर काटते सलमान खान ही नजर आ रहे हैं उन्होंने दिन-रात एक कर दिया है. उन्हें देखकर लग रहा है कि, पिता की ऐसी हालत देखकर वो टूट चुके हैं उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है. उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

कौन हैं सलीम खान?

सलीम खान से मिलने के लिए अस्पताल में संजय दत्त से लेकर आर्यन खान तक कई सितारे पहुंचे और ये सिलसिला अभी भी जारी है. वहीं फैंस भी अपने चहेते सितारे और उनके पिता की सलामती की दुआ मांग रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि, सलीम खान इंडस्ट्री के जाने माने स्क्रीनराइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर हैं. उन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर के साथ मिलकर 'शोले', 'हाथी मेरे साथी', 'जंजीर' और 'मिस्टर इंडिया' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी है. एक्टर ने 24 नवंबर 2025 को अपना 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था. फिलहाल वो अपनी खराब तबीयत को लेकर खबरों में बने हुए हैं.

