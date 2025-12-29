Salman Khan ने 60वें बर्थडे के बाद लेटेस्ट फोटो शेयर कर कहा शुक्रिया- फैंस बोले- 'ओल्ड वाली वाइब नहीं आ रही'

Salman Khan Social Media Post: सलमान खान ने हाल ही में 60वां जन्मदिन मनाया था और इस खास मौके पर फैंस ने उनको बधाई दी थी. अब बॉलीवुड एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए उनको शुक्रिया कहा है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) 60 साल के हो चुके हैं. उन्होंने बीते 27 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाया था और पार्टी में अलग-अलग फील्ड के कई सेलिब्रेटीज ने शिरकत की थी. वहीं, सलमान खान के तमाम चाहने वाले फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने पसंदीदा अभिनेता को जन्मदिन की बधाई दी थी. अब एक्टर ने बर्थडे के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस का शुक्रिया अदा किया है. वहीं, सलमान खान ने पोस्ट में अपनी लेटेस्ट फोटो शेयर की है, जिस पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि सलमान खान ने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में क्या है.

सलमान खान ने फोटो के साथ लिखी ये बात

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से अपनी एक तस्वीर शेयर की है. इसमें वह ग्रे कलर की शर्ट में नजर आ रहे हैं और उन्होंने हैट लगाया हुआ है. सलमान खान ने अपनी फोटो के साथ लिखा, 'आपके प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. आपके विशेज मेरे लिए काफी मायने रखती हैं. भगवान आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां दें.' उनकी इस लेटेस्ट फोटो को पसंद किया जा रहा है. सलमान खान के फैंस उनके लुक पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'ओल्ड वाली वाइब नहीं आ रही.' एक यूजर ने लिखा है, 'मशाल्लाह भाईजान.' एक यूजर ने लिखा है, 'गुड लुकिंग.' एक यूजर ने लिखा है, 'मस्त है.'

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर हो चुका है रिलीज

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का उनके जन्मदिन पर टीजर रिलीज किया गया है. फिल्म का टीजर काफी पसंद किया गया. सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सच्ची घटना पर बनी है. इस फिल्म में साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय फौज के साथ चीनी सैनिकों की झड़प दिखाई जाएगी. इस फिल्म में सलमान खान कर्लन बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं. अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल, 2026 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. एक्टर की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बताते चलें कि सलमान खान पिछली बार मार्च, 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

