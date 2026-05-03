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'टोपी किसी को मत पहनाओ', सलमान खान ने फैंस को दी काम की सलाह, बोले- 'सब भूलकर आगे बढ़ो'

Salman Khan Social Media Post: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें दिखाते हुए फैंस के लिए एक मैसेज लिखा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 3, 2026 2:58 PM IST
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सलमान खान ने अपनी फोटोज शेयर की हैं.

बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर निजी जिंदगी तक चर्चा में बने रहते हैं. उन्होंने बीते दिनों अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया था. वहीं, सलमान खान के हाउस फायरिंग में बड़ा अपडेट सामने आया है. इसी बीच एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और फैंस के लिए खास मैसेज लिखा है. सलमान खान ने अपनी कुछ तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि किसी को टोपी मत पहनाओ और ना ही किसी को पहनाने दो. उनका लेटेस्ट पोस्ट लोगों को बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. एक्टर के तमाम चाहने वाले फैंस इस पोस्ट पर रिएक्शन दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि सलमान खान ने पूरे पोस्ट में क्या लिखा है.

सलमान खान की पोस्ट पर आए जमकर कमेंट

सलमान खान ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नया पोस्ट शेयर कर फैंस को खास सलाह देकर उनका संडे बना दिया है. एक्टर ने अपनी चार तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें देखा सकता है कि वह ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ब्लैक कलर की टोपी पहन रखी थी. सलमान खान हर फोटो में अलग-अलग पोज देते हुए नजर आए. एक्टर ने इस पोस्ट में कैप्शन लिखा है, 'सोच ये होनी चाहिए किसी भी फील्ड में. सोच लो समझ लो और क्लियर हो जाओ. डिसीजन लो और सब भूलकर आगे बढ़ो. और टोपी से याद आया टोपी खुद पहनो किसी को पहनाओ नहीं ना किसी को पहनाने दो.' सलमान खान की इस पोस्ट पर फैंस ने कमेंट की लाइन लगा दी. एक फैन ने लिखा है, 'भाई की झलक सबसे अलग.' एक फैन ने लिखा है, 'धर्मेंद्र की तरह लग रहे हो भाईजान.' एक फैन ने लिखा है, 'भाई का स्वैग अलग है.' एक फैन ने लिखा है, 'लव यू भाईजान.'

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सलमान खान की आने वाली मूवीज

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'मातृभूमि' में काम करते नजर आएंगे. इस फिल्म की रिलीज डेट टल गई है तो फैंस नई डेट का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा सलमान खान साउथ डायरेक्टर वामसी पेडिपल्ली और प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ एक फिल्म में काम करते नजर आएंगे. इस फिल्म में सलमान खान के साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा दिखाई देंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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