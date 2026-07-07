नेचर के बीच चिल करते नजर आए Salman Khan, फोटोज देख फैंस बोले- 'भाईजान का स्वैग ही अलग है'

Salman Khan New Social Media Post: सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में वह नेचर के बीच बैठे नजर आ रहे हैं. एक्टर के फैंस इन तस्वीरों पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

सलमान खान ने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) बीते एक साल से अधिक समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं तो फैंस उनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए उतावले हैं. वहीं, फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की सोशल मीडिया पोस्ट का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं. सलमान खान भी अपने फैंस का खयाल रखते हैं और अपने से जुड़े फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को अपडेट देते रहते हैं. अब सलमान खान की नई पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रही है. इसके साथ ही उन्होंने जो कैप्शन लिखा है, उसने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. आइए जानते हैं कि सलमान खान ने सोशल मीडिया पर क्या नया पोस्ट शेयर किया है.

सलमान खान ने शेयर की तस्वीरें

सलमान खान ने 7 जुलाई यानी मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि वह नेचर का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. उनके आसपास का नजारा इतना खूबसूरत है कि आपकी निगाहें नहीं हटेंगी. सलमान खान ने जींस और बनियान में नजर आ रहे हैं और उन्होंने टोपी लगाई हुई है. नेचर के बीच कुर्सी पर बैठे एक्टर को देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'भाईजान का स्वैग ही अलग है.' एक फैन ने लिखा है, 'मुंडा कमाल का है.' एक फैन ने लिखा है, 'शेर.' एक फैन ने लिखा, 'भाईजान को कोई टक्कर नहीं दे सकता.' इसके साथ सलमान खान ने फोटोज के साथ 'मातृभूमि' कैप्शन लिखा है, उसने फैंस को एक्साटेड कर दिया है.

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर उड़ी थीं अफवाहें

दरअसल, सलमान खान की अपकमिंग फिल्म का नाम 'मातृभूमि' है. बीते दिनों अफवाहें फैल रही थीं कि इस फिल्म को सीबीएफसी से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है. इसके बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रोडक्शन हाउस की तरफ से बताया गया था कि सेंसर सर्टिफिकेट के लिए फिल्म को अभी भेजा नहीं गया है. अब सलमान खान ने नई पोस्ट में 'मातृभूमि' का जिक्र करते हुए फिल्म की तरफ इशारा किया है. फिलहाल, एक्टर की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कया जा रहा है. बताते चलें कि सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' सच्ची घटना पर आधारित है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.