Salman Khan की जिंदगी में 'सुख' ने दी दस्तक, एक्टर ने शेयर की तस्वीरें तो फैंस बोले- 'पार्टनर'

Salman Khan Latest Photos: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 11, 2026 9:18 PM IST

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सलमान खान (Salman Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने जन्मदिन पर फिल्म का टीजर शेयर किया था. वहीं, वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने से जुड़े अपडेट फैंस तक पहुंचाते रहते हैं. सलमान खान की जिंदगी से जुड़ी जानकारी लेने के लिए फैंस उत्सुक रहते हैं. अब एक्टर ने अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनके साथ पेट डॉग नजर आ रहा है. इस तरह से सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिए पेट डॉग को अपने फैंस मिलवाया है. एक्टर की पोस्ट पर फैंस कमेंट कर रहे हैं.

सलमान खान ने पेट डॉग संग शेयर की तस्वीर

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वह घुटनों के बल बैठे हैं और शर्टलेस नजर आ रहे हैं. सलमान खान के साथ उनका पेट डॉग नजर आ रहा है. एक्टर ने कैप्शन लिखा है, 'मेरा सुख.' सलमान खान का ये पोस्ट काफी पसंद किया जा रहा है और इस पर कमेंट भी आ रहे हैं. एक फैन ने लिखा है. 'पार्टनर.' एक फैन ने लिखा है, 'माशाल्लाह भाई.' एक फैन ने लिखा है, '60 साल में भी क्या फिटनेस है.' एक फैन ने लिखा है, 'गब्बर डॉग.' बताते चलें कि सलमान खान के पास अलग-अलग समय पर पेट डॉग रहे हैं. एक्टर के कई पेट डॉग की मौत हुई थी. बीते साल सलमान खान के एक पेट डॉग की मौत हुई थी और वह काफी दुखी हो गए थे.

सलमान खान की अपकमिंग मूवी

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी पाइपलाइन में फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' है. सलमान खान ने बीते 27 दिसंबर को अपने 60वें जन्मदिन पर इस फिल्म का टीजर शेयर किया था. ये फिल्म रियल स्टोरी पर है. फिल्म की कहानी में साल 2020 में गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई भारतीय सैनिकों की झड़प दिखाई जाएगी. सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. सलमान खान पिछली बार साल 2025 में बड़े पर्दे आई फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
