google-preferred
  • Home
  • News and Gossip
  • 60 की उम्र में Salman Khan को काट रही तन्हाई, एक्टर ने फोटो शेयर करते हुए कही ये बात...

60 की उम्र में Salman Khan को काट रही तन्हाई, एक्टर ने फोटो शेयर करते हुए कही ये बात

Salman Khan Latest Post: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर तन्हाई को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. उनकी लेटेस्ट पोस्ट फैंस का ध्यान खींच रही है.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: May 18, 2026 10:52 AM IST
bollywoodlife.com top news

सलमान खान ने पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान (Salman Khan) सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. वह अपने से जुड़े पोस्ट शेयर कर फैंस का ध्यान खींचते हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी प्रोफेशनल लाइफ और निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें बताई हैं. इसी बीच सलमान खान का नया सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, उन्होंने तन्हाई और अकेलेपन को लेकर अपने दिल की बात कही है. 60 साल के एक्टर की इस पोस्ट को देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस सोचने पर मजबूर हो गए हैं. आइए जानते हैं कि सलमान खान ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है.

सलमान खान की पोस्ट पर कमेंट कर रहे फैंस

सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक शर्टलेस फोटो शेयर की है और इसमें वह अपने एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. इसमें वह सोफे पर सिर पकड़कर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. सलमान खान को देखकर लगा रहा है कि वह किसी सोच में डूबे हुए हैं. एक्टर ने इस फोटो के साथ लिखा है, 'मेरे हिसाब से खुद के साथ रहने के दो तरीके हैं. अकले रहो या फिर तन्हाई में रहो. अकेला इंसान अपनी मर्जी से होता है, जबकि तन्हा तब होता है, जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता. अब इसके बाद आप देख लो आपको क्या करना है.' सलमान खान की इस पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्सन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'कोई बात नहीं भाई तुम खुद चलता-फिरता एक जमाना हो.' एक फैन ने लिखा है, 'हमारा टाइगर दहाड़ने के लिए तैयार है.' एक फैन ने लिखा है, 'भाईजान के लिए एज सिर्फ एक नंबर है.' एक फैन ने लिखा है, 'कुछ बड़ा होने वाला है.'

bollywoodlife.com top news
Also Read

'खुद को कोई राजा समझते हो', Salman Khan को पिता सलीम खान ने क्यों लगाई थी डांट?

सलमान खान की आने वाली फिल्में

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म मातृभूमि में काम करते नजर आएंगे. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बताते चलें कि सलमान खान की ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया था. फिलहाल, फिल्म की नई रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है. इसके अलावा सलमान खान साउथ डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली की मूवी में नजर आएंगे. इस फिल्म में सलमान खान के साथ साउथ एक्ट्रेस नयनतारा काम करते दिखाई देंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

bollywoodlife.com top news
Also Read

Salman Khan ने पूरे करियर में नहीं पढ़ी एक भी फिल्म की स्क्रिप्ट, एक्टर ने किए कई हैरान करने वाले खुलासे

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

bollywoodlife.com top news

Next Story

KSBKBT: नंदिनी के पैनिक अटैक से खुला बड़ा राज! रियांश के शक करते ही आगबबूला हुआ करण