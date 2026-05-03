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सलमान खान ने इन गानों को दी अपनी आवाज, भाईजान ने इन सिंगर्स के साथ मिलकर मचाया धमाल

Salman Khan Songs: एक्टर सलमान खान अपनी जबरदस्त अदाकारी के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिल्मों के कई गाने गाए हैं. आइए जानते हैं कि ये गाने कौन से हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 3, 2026 7:22 PM IST
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सलमान खान ने इन गानों को गाया है.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की फिल्मों की रिलीज डेट पर फैंस की निगाहें लगी रहती हैं. भाईजान के फैंस अब बेसब्र हो रहे हैं क्योंकि उनके पसंदीदा स्टार की पिछले एक साल से एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. गौरतलब है कि सलमान खान पिछली बार साल 2025 के मार्च में आई फिल्म 'सिकंदर' में नजर आए थे. सलमान खान के फैंस उनकी जबरदस्त एक्टिंग के दीवाने रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर गायकी में भी हाथ आजमा चुके हैं. सलमान खान ने अपनी कई मूवीज के गानों को आवाज दी है. आइए जानते हैं कि सलमान खान किन गानों को गाया है.

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गाना 'सोने की डाल पर की चांदी का मोर'
स्टार सलमान खान ने साल 1999 में आई अपनी फिल्म 'हैलो ब्रदर' का गाना 'सोने की डाल पर की चांदी का मोर' गया था. इस गाने में उनका साथ सिंगर अल्का याज्ञनिक ने दिया था. इस फिल्म को सलमान खान के भाई सोहेल खान ने डायरेक्ट किया था.

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फिल्म 'चल मेरे भाई' का टाइटल सॉन्ग
सलमान खान की फिल्म 'चल मेरे भाई' साल 2000 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सलमान खान ने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग खुद गाया था. बताया जाता है कि इस गाने के लिए एक्टर ने शराब पी थी, जिससे लगे उन्होंने शराब पी है.

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गाना 'हैंगओवर'
सलमान खान ने फिल्म किक का गाना 'हैंगओवर' गाया था. इस गाने में उनका साथ मीत ब्रदर्स अंजान और श्रेया घोषाल ने दिया था. सलमान खान की ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी.

गाना 'मैं हूं हीरो तेरा'
सलमान खान ने फिल्म 'हीरो' प्रोड्यूस की थी. साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी नजर आए थे. सलमान खान ने इस फिल्म का गाना 'मैं हूं हीरो तेरा' गाया था.

गाना 'यूं करके'
सलमान खान की फिल्म 'दबंग 3' साल 2019 में रिलीज हुई थी. उन्होंने इस फिल्म के गाने 'यूं करके' को गया था. सलमान खान के साथ ये गाना सिंगर पायल देव ने भी गया था.

गाना 'जी रहे थे हम'
सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' साल 2023 में रिलीज हुई थी. सलमान खान ने फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' के गाने 'जी रहे थे हम' को अपनी आवाज दी थी.

सलमान खान इन मूवीज में मचाएंगे धमाल

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. सच्ची घटना बनने वाली ये फिल्म पहले बैटल ऑफ गलवान के नाम से रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की नई रिलीज डेट का इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'मातृभूमि' के अलावा एक साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ एक मूवी में काम करते नजर आएंगे. एक्टर की इन मूवीज के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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