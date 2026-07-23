स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सलमान खान का आया रिएक्शन, कहा- 'बहुत दुख की बात है...'

Salman Khan On Students Protest: सलमान खान ने छात्रों के प्रदर्शन और उन पर हुए लाठीचार्ज को लेकर रिएक्शन दिया है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में छात्रों ने प्रदर्शन किया और उन पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई. इस घटनाक्रम को लेकर एंटरटेनेंट इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने रिएक्ट किया है और छात्रों का समर्थन किया है. अब बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सलमान खान (Salman Khan) प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है. एक्टर ने आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई वो बहुत दुखद है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार अपना समर्थन दिखाएगी. आइए बताते हैं कि सलमान खान के पूरे पोस्ट में क्या लिखा है.

'ये पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी'

सुपरस्टार सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, 'यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था, बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया. जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है. मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है. मैं उनके इस कदम की तारीफ करता हूं. उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर, शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति उत्साह दिखाया है. ये आंदोलन या विरोध प्रदर्शन का सही तरीका है, और छात्रों इसे शांति पूर्ण ढंग से किया है. वे बहुत साहसी और बहादुर हैं. शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित ये पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी.'

'मुझे यकीन है सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा'

सलमान खान ने आगे लिखा है, 'यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. इसका श्रेय सिर्फ हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए. मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी. यह सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है. एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है. जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर का कृपा बनी रहे. शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे साल और अधिक ट्रेंडिंग और फैशनेबल बनना चाहिए, ताकि बाहर से लोग पढ़ने के लिए भारत आएं और भारत एक एजुकेश हब बन जाए.'

छात्रों के सपोर्ट में आए ये सितारे

गौरतलब है कि सलमान खान से पहले कई सेलिब्रिटीज ने छात्रों का समर्थन किया है. राजकुमार राव, सोनम बाजवा, नसीरुद्दीन शाह, अनुराग कश्यप, शबाना आजमी, सोनाक्षी सिन्हा, भूमि पेडनेकर, दीया मिर्जा, सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ समेत कई सितारों ने अपनी बात कही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.