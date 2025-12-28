बहन को बना रखा है दुश्मन... अपनी सारी गलतियों का ठीकरा अर्पिता के सिर पर फोड़ देते हैं Salman Khan, ये रहा सबूत

Salman Khan Tease Arpita Khan During his Birthday celebrations: सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान खान अर्पिता खान की जमाने के सामने टांग खींचते नजर आ रहे हैं.

बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान (Salman Khan) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. बीते दिन ही भाईजान ने अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. इस खास मौके पर सलमान खान मीडिया के साथ बर्थडे मनाते नजर आए थे. जिसके बाद सलमान खान ने अपने दिन को खूब इंजॉय किया. मुंबई की सुनसान सड़कों पर सलमान खान साइकिल चलाते नजर आए. इसी बीच सलमान खान की एक और वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. इस वीडियो में सलमान खान अपनी बहन अर्पिता खान की टांग खींचते नजर आ रहे हैं. दरअसल सलमान खान ने अपने परिवार और मीडिया के साथ एक केक कट किया था. इस दौरान सलमान खान एक रामपुरी चाकू के साथ केक कट करते नजर आए. परिवार और अपने फैंस को केक खिलाने के बाद सलमान खानने मीडिया से बात की. बातों ही बातों में सलमान खान ने मीडिया से पूछा कि केक कैसा था. मीडिया के लोग कुछ बोल पाते इससे पहले ही सलमान खान ने कहा, अगर केक खराब है तो इसे अर्पिता लेकर आई है. ये बात बोलकर सलमान खान हंसते नजर आए. अब सोशल मीडिया पर सलमान खान की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.

अर्पिता खान पर फटा खराब केक का बिल

सलमान खान का ये वीडियो देखकर फैंस को हंसी आ रही है. फैंस कह रहे हैं कि चाहे सलमान खान कितने बड़े सुपरस्टार हो जाएं लेकिन वो अपनी भाई वाली हरकतें नहीं छोड़ सकते. कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सबके भाई एक जैसे ही होते हैं. सलमान खान की बातें सुनकर फैंस ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया. वीडियो के बैकग्रोउंड में फैंस सलमान खान से अई लव यू बोलते नजर आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि सलमान खान कभी भी नहीं बदल सकते. वो मौका मिलते ही अर्पिता खान की टांग खींच डालते हैं.

सलमान खान ने अपनी मां पर लुटाया था प्यार

बता दें कि सलमान खान अपने जन्मदिन के मौके पर परिवार के साथ समय बिताते नजर आए. इस दौरान सलमान खान के साथ उनके माता पिता भी थे. जब सलमान खान मीडिया के सामने केक कट कर रहे थे ठीक उसी समय उनकी नजर अपनी मां सलमा पर पड़ी. मां को देखते ही सलमान खान ने उनका माथा चूम लिया. अपने जन्मदिन के मौके पर सलमान खान अपनी मां पर खूब प्यार लुटाते नजर आए. इस दौरान सलमान खान के साथ उनके भाई, पिता और बहन अर्पिता भी दिखे थे. मीडिया से मिलने के बाद सलमान खान ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया.

