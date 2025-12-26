Salman Khan के 60वें जन्मदिन पर होगी ये खास चीज, फार्महाउस पर सजेगी महफिल!...

Salman Khan 60th Birthday Planning: बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर को 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. इस खास मौके पर उनके लिए खास प्लानिंग की गई है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान (Salman Khan) 27 दिसंबर यानी शनिवार को 60 साल के हो जाएंगे. इस तरह से उनकी 60 के क्लब में एंट्री हो जाएगी. सलमान खान के इस बर्थडे को लेकर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से लेकर फैंस तक सभी काफी एक्साइटेड हैं. एक्टर के इस जन्मदिन के लिए खास तैयारी की गई है. हालांकि, हमेशा की तरह उनके बर्थडे पर प्राइवेट पार्टी होगी. वहीं लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया सलमान खान अपने पनवेल फार्महाउस में फैमिली और करीबी लोगों को साथ छोटी से पार्टी करने वाले हैं. आइए जानते हैं कि सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर खास प्लानिंग क्या है?

सलमान खान के जन्मदिन के लिए की गई खास प्लानिंग

सलमान खान के जन्मदिन को लेकर फैंस में हमेशा अलग तरह का क्रेज देखने को मिलता है. 'इंडिया टुडे' को एक सोर्स ने बताया है कि सलमान खान के जन्मदिन पर गेस्ट लिस्ट में कुछ ही लोगों को शामिल किया जाएगा. उनके जन्मदिन पार्टी को लेकर पुराने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन पर ध्यान दिया जाएगा ना कि किसी बड़ी पार्टी पर. सलमान खान के बर्थडे के मौके पर स्पेशल प्लानिंग की गई है कि उनके साथ काम करने वाले सभी डायरेक्टर्स के मैसेज वाला वीडियो तैयार किया गया है. इस वीडियो में उनकी जर्नी और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया गया है. इस तरह से रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान खान के जन्मदिन पर ये खास चीज की जाने वाली है. बताते चलें कि सलमान खान हर साल काफी सिंपल तरह से अपना जन्मदिन मनाते हैं और इसके साथ ही वह पैप्स के साथ भी केक काटते हैं.

सलमान खान की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ

सलमान खान की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. हालांकि, उनका कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहा है लेकिन किसी के साथ शादी तक बात नहीं पहुंची. हालांकि, सलमान खान के फैंस अपने पसंदीदा अभिनेता को दूल्हा बनते देखने का कब से इंतजार कर रहे हैं. सलमान खान के करियर पर नजर डालें तो 1988 में डेब्यू करने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. सलमान खान ने अपने 37 साल के करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और फैंस का दिल जीता है. उनकी फिल्मों का सिनेमाघरों में रिलीज होना फैंस के लिए फेस्टिवल की तरह होता है. अब सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का इंतजार किया जा रहा है. उनकी ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

