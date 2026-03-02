ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Salman Khan ने अस्पताल में भर्ती पिता Salim Khan के लिए उठाया बड़ा कदम, बेटे का फैसला जान हर किसी को...

Salman Khan ने अस्पताल में भर्ती पिता Salim Khan के लिए उठाया बड़ा कदम, बेटे का फैसला जान हर किसी को होगा गर्व

Salman Khan के पिता और बॉलीवुड के जाने-माने स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर सलीम खान अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है. इसी बीच बेटे सलमान खान ने ऐसा कदम उठाया है, जिसे जानकर हर किसी को भाईजान पर गर्व होगा.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 2, 2026 4:26 PM IST

Salman Khan ने अस्पताल में भर्ती पिता Salim Khan के लिए उठाया बड़ा कदम, बेटे का फैसला जान हर किसी को होगा गर्व
पिता सलीम खान के लिए सलमान खान ने लिया बड़ा फैसला

Salim Khan Health Update: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर सलीम खान (Salim Khan) की हाल ही में अचानक तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद से ही वो अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज जारी है. सलीम खान के डॉक्टर के मुताबिक, उन्हें मामूली ब्रेन हेमरेज हुआ था जिसकी छोटी सी सर्जरी की गई. फिलहाल उनकी हालत स्थिर (Salim Khan Health Update) है और वे धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर और सलीम खान के बेटे सलमान खान (Salman Khan) ने ऐसा कदम उठाया है, जिसे जानकर भाईजान के फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

Also Read
सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक, दुबई में है इन बॉलीवुड स्टार्स का घर

कब भर्ती हुए थे Salim Khan?

17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती सलीम खान (Salim Khan) की सर्जरी भले हो गई है, लेकिन उनकी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो अभी तक अस्पताल में ही भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. इसी बीच सलमान खान ने पिता के सही न होने की वहज से बड़ा फैसला लिया है.

Also Read
Tere Naam Collection: सिनेमाघरों में फिर तहलका मचा रही राधे की प्यार की कहानी, जानें दो दिनों में फिल्म ने कितनी की कमाई

सलमान खान ने लिया ये बड़ा फैसला

दरअसल, भाईजान अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑउ गलवान' (Battle of Galwan) की शूटिंग को अब फिल्म सिटी के महबूब स्टूडियो (बांद्रा) में पूरी करेंगे, ताकि वो शूटिंग के बीच से समय निकालकर अपने पिता से मिलने उनका हालचाल लेने अस्पताल जा सकें, क्योंकि महबूब स्टूडियो (Mehboob Studio) अस्पताल के बहुत करीब है.

Also Read
मुंह में गुलाब और दिल में प्यार, जब रूठी कैटरीना को मनाने के लिए सलमान ने किया था डांस, दिलचस्प है यह किस्सा

सलमान खान ने क्यों लिया ये फैसला?

आपको बता दें कि, सलमान खान (Salman Khan) अभी 'बैटल ऑफ गलवान' का एक बड़ा गाना शूट कर रहे हैं और वो जल्दी ही पूरा होने वाला है. इस मूवी की शूटिंग में बहुत सारे लोग शामिल हैं, इसलिए भाईजान नहीं चाहते थे कि काम रुके, लेकिन पिता की देखभाल और उनकी सेहत की फिकर भी उन्हें थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्टूडियो बदलने का फैसला लिया. सलमान खान के इस एक फैसले से उनके दोनों काम आसान से हो गए. जानकारी के मुताबिक, सलमान लगातार डॉक्टरों और परिवार से संपर्क में रहते हैं और पिता से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए रखते हैं.

कब रिलीज होगी 'बैटल ऑउ गलवान'?

गौरतलब है कि, सलमान खान (Salman Khan) की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) की कहानी जून 2020 की गलवान घाटी में हुई भारत (Bharat) और चीन (China) के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प पर आधारित है. इसमें सलमान परमवीर चक्र विजेता कर्नल बी संतोष बाबू का रोल निभा रहे हैं, जिन्होंने उस समय भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था. अपूर्वा लखिया के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज (Battle of Galwan Release Date) होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Battle Of Galwan Chitrangada Singh Entertainment News Salim Khan Salman Khan