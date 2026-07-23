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NEET प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते ही ट्रोल हुए सलमान खान, पुराना वीडियो वायरल, बोले- 'खुद लीक पेपर से हुआ था पास'

NEET पेपर लीक विवाद के बीच सलमान खान का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस क्लिप में उनके पिता सलीम खान खुलासा करते दिख रहे हैं कि कैसे स्कूल के दिनों में सलमान लीक पेपर पढ़कर पास हुआ करते थे.

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By: Shreya Pandey | Published: July 23, 2026 4:14 PM IST
NEET प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते ही ट्रोल हुए सलमान खान, पुराना वीडियो वायरल, बोले- 'खुद लीक पेपर से हुआ था पास'

ट्रोल हुए सलमान खान

NEET पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान अचानक सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में सलमान ने सोशल मीडिया पर अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर करते हुए इस मुद्दे की गंभीरता पर बात की थी और प्रदर्शनकारी छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया था. हालांकि, उनके इस बयान के तुरंत बाद ही इंटरनेट पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

द कपिल शर्मा शो का वीडियो हुआ वायरल

सलमान खान के सपोर्टिव बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने 'द कपिल शर्मा शो' का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया. इस क्लिप में सलमान अपने पिता सलीम खान और भाइयों सोहेल व अरबाज खान के साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं. हंसी-मजाक के बीच सलीम खान ने सलमान के स्कूल के दिनों का एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया था. सलीम खान ने बताया था कि उनके घर गणेश नाम का एक व्यक्ति आता था, जिसे घर के सभी बच्चे बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान दिया करते थे.

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शुरुआत में सलीम खान को गणेश को मिलने वाले इस वीआईपी ट्रीटमेंट का कारण समझ नहीं आया. लेकिन बाद में जब उन्होंने पड़ताल की, तो पता चला कि गणेश दरअसल लीक हुए स्कूल एग्जाम के पेपर उनके बेटों तक पहुंचाने का काम करता था. इस दौरान शो में मौजूद सलमान खान ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने उन लीक पेपर्स की मदद से कुछ स्कूल परीक्षाएं पास की थीं.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस

वीडियो क्लिप के वायरल होते ही लोग जमकर एक्टर को ट्रोल कर रहें हैं. वहीं कुछ लोग सलमान का साथ भी दे रहें हैं. एक तरफ सलमान के चाहने वाले उनके बचाव में उतर आए हैं. उनका तर्क है कि स्कूल के दिनों के एक हल्के-फुल्के मजाक की तुलना NEET जैसी इतनी बड़ी और गंभीर राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा से नहीं की जा सकती. दूसरी तरफ, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने सलमान खान को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें ढोंगी करार दिया है. उनका कहना है कि परीक्षा चाहे स्कूल लेवल की हो या नेशनल लेवल की, चीटिंग और पेपर लीक का समर्थन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब आप खुद ऐसा कर चुके हों. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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