Salman Khan will not celebrate Ganesha Chaturthi with family: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) ने बीते हफ्ते ही टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस की उड़ान भरी है। टाइगर 3 को यशराज बैनर बना रहा है, जिसमें कटरीना कैफ भी अहम किरदार निभाती दिखेंगी। सलमान खान और कटरीना कैफ की टाइगर 3 की शूटिंग मेकर्स एक बार में ही खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो इसे ईद 2022 पर रिलीज करने की सोच रहे हैं। मेकर्स नहीं चाहते हैं कि किसी भी कारण टाइगर 3 (Tiger 3) की रिलीज डेट मिस हो। फिल्म टाइगर 3 को 5 अलग-अलग देशों में शूट किया जाएगा, जिसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं।

आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने टाइगर 3 की शूटिंग के लिए जिस तरह की तैयारियां की हैं, उन्हें देखते हुए लग रहा है कि भाईजान अब टाइगर 3 खत्म करके ही भारत लौटेंगे। अगर ऐसा होता है तो सलमान खान गणेश चतुर्थी परिवार के साथ सेलीब्रेट नहीं कर पाएंगे। भाईजान का परिवार गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाता है।

इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने बॉलीवुड लाइफ को बताया है, 'सलमान खान इन दिनों रूस में टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म को 5 अलग-अलग देशों में शट किया जाएगा। फिल्म को एक बार में ही खत्म करने की प्लांनिंग है ताकि इसे ईद 2022 पर रिलीज किया जा सके। ऐसे में संभव नहीं लग रहा है कि सलमान खान गणेश चतुर्थी का त्योहार अपने परिवार के साथ मना पाएंगे। हर साल भाईजान यह त्योहार परिवार के साथ ही मनाते हैं लेकिन इस बार यह परम्परा टूट सकती है।'

वैसे आपको बताते चलें कि जब सलमान खान टाइगर जिंदा है (Tiger Zinda Hai) की शूटिंग अबु धाबी में कर रहे थे तब भी लोगों को लग रहा था कि वो गणेश चतुर्थी पर घर नहीं आएंगे लेकिन भाईजान ना केवल काम से ब्रेक लेकर मुंबई लौटे बल्कि उन्होंने परिवार के साथ जमकर गणेण चतुर्थी भी सेलीब्रेट की। हो सकता है कि वो टाइगर 3 की शूटिंग से ब्रेक लेकर मुंबई लौट आएं लेकिन उसके लिए हमें गणेश चतुर्थी तक का इंतजार करना होगा।