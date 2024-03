'वॉर 2'-'पठान 2' में नहीं होगा सलमान खान का कैमियो? मेकर्स ने इस वजह से उठाया बड़ा कदम YRF on Salman Khan Cameo in War 2 and Pathaan 2: 'वॉर 2' और 'पठान 2' में सलमान खान के कैमियो को लेकर नया अपडेट सामने आ गया है। मेकर्स ने सलमान खान के किरदार 'टाइगर' को लेकर बड़ा फैसला किया है।